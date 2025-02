Claudia Raia encanta ao comemorar o aniversário do filho: 'Meu milagrinho'

A atriz Claudia Raia encantou ao postar nas redes sociais fotos do filho caçula, Luca, e celebrou o seu aniversário de dois anos

Claudia Raia encantou os seguidores ao comemorar o aniversário do filho caçula, Luca. O menino, fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello, completou dois anos nesta terça-feira, 11.

Em sua rede social, a atriz resgatou imagens de quando Luca era bebê e compartilhou fotos recentes do herdeiro. Além disso, ela também mostrou o pequeno ao lado de seus irmãos mais velhos, Enzo Celulari, de 27 anos, e Sophia Raia, de 22.

"Há dois anos nascia meu milagrinho, amor das nossas vidas, que enche nossos corações de amor, alegria, esperança e momentos lindos! Te amamos muito filho, que Deus e os anjinhos te guardem hoje e sempre, com muita saúde e amor! Viva nosso Bilico", se derreteu a mamãe na legenda da publicação.

Os internautas parabenizaram o filho de Claudia Raia nos comentários. "Coisa mais linda!!! Parabéns e que Deus o abençoe com muita saúde e felicidades, sempre!", disse uma seguidora. "Ai como é fofo!! Parabéns para o Luca e também para os papais! Muita saúde e muitas alegrias", desejou outra. "Parabéns para o Luca! Muita saúde pra ele", falou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Claudia Raia chama atenção ao postar fotos com a irmã

No dia 4 de fevereiro, Claudia Raia chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques com sua irmã, Olenka Raia. Ela completou mais um ano de vida nesta terça-feira, 4, e a atriz fez questão de comemorar a data especial.

Em seu perfil no Instagram, a famosa mostrou momentos das duas juntas e da aniversariante com os sobrinhos, Enzo Celulari, Sophia Raia e Luca, e prestou uma bela homenagem para ela. "Minha irmã amada, minha Merzinha, hoje é seu dia! Olenka Raia, te desejo um ciclo cheio de amor, união, paz, abundância, saúde e muita leveza. Obrigada por ser minha parceira e amiga nesta vida, uma super mãe e tia amorosa. Te amamos muito, que seu dia seja lindo. Feliz Vida!", escreveu Claudia na legenda da publicação. Veja as fotos!

Leia também:Filho caçula de Claudia Raia rouba a cena em fotos de passeio em família