Regina Duarte elege suas personagens favoritas das novelas da Globo

A atriz Regina Duarte divertiu os fãs ao precisar escolher entre as personagens favoritas que interpretou nas novelas da TV Globo

Regina Duarte é a convidada de estreia da nova temporada do Conversa com Bial, da TV Globo, com uma programação especial dedicada às comemorações dos 60 anos da emissora.

Além de falar sobre seus trabalhos marcantes na televisão, a atriz brincou de escolher suas personagens favoritas em 60 anos de novelas. "Me pediram para fazer 'Isso ou Aquilo'. Eu fico nervosa porque muitas vezes eu vou ter que optar no meio. É difícil. Tem certas coisas que não dá para escolher", afirmou a artista.

Em seguida, Regina foi questiona sobre suas preferências: "Ritinha de 'Irmãos Coragem' ou Patrícia de 'Miha Doce Namorada'?". Ela escolheu Ritinha. "Ritinha ou Raquel Accioli de 'Vale Tudo'?". A atriz seguiu com a primeira personagem. "Ritinha ou Chiquinha Gonzaga?". Dessa vez ela optou por Chiquinha Gonzaga.

"Chiquinha Gonzaga ou Maria do Carmo de 'Rainha da Sucata'?". Ao ouvir o questionamento, a atriz mostrou que a escolha não seria fácil. "Ai meu Deus! Maria do Carmo é forte, hein?", disse a famosa, escolhendo a personagem de 'Rainha da Sucata'.

As outras opções deixaram Regina Duarte bastante indecisa: "Agora complicou... Vocês querem me matar, né?... Isso não vale. Me tira dessa, fico no meio", finalizou.

Confira o vídeo na íntegra:

Após estreia de Vale Tudo, Regina Duarte expõe conversa com Taís Araujo

A adaptação de Vale Tudo estreou na programação da TV Globo e as comparações com a versão original começaram. A atriz Regina Duarte, de 78 anos, que viveu Raquel na trama de 1988, inclusive, revelou que conversou a atriz Taís Araujo, de 46, que faz a mesma personagem que ela no remake, Raquel.

"Disse a ela que aproveite muito a vivência com a Raquel. Que se divirta e invista firme e forte em todas as diversas facetas da personagem. Falei: 'Estou torcendo muito por você'. A maioria das mulheres brasileiras continuam tendo a Raquel como representante. É uma sorte. Está na minha lista de 10 mais", disse em entrevista à Marie Claire. Saiba mais!

