Marcello Novaes comove ao falar sobre internação do pai: 'Volta logo para casa'

Nas redes sociais, o ator Marcello Novaes compartilhou uma foto do pai hospitalizado e desabafou ao contar sobre sua internação

Marcello Novaes usou as redes sociais neste último domingo, 21, para revelar aos fãs que seu pai, Jorge Novaes, está internado.

O ator compartilhou em seu perfil oficial uma foto em que aparece ao lado do pai no hospital, e sem dar detalhes sobre o problema de saúde, desejou o seu rápido retorno para a casa.

"Volta logo pra casa meu pai! Seu lugar é lá, ao lado da sua família que tanto te ama. Sua presença nos fortalece, tá?! Tenho certeza que virá uma corrente muito positiva. Te amo, te amo, te amo!", escreveu o artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os amigos e fãs deixaram mensagens de apoio. "Melhoras", desejou a atriz Gloria Pires. "Ai… melhoras pra ele!!!! Forte abraço, viu? Fé!", escreveu a atriz Carol Castro. "Melhoras pro nosso vovô Jorge. Amo muito vocês", falou a atriz Leticia Spiller, ex-mulher de Marcello. "Estaremos aqui orando e enviando energias positivas para o vô Jorge, vai dar tudo certo!", disse uma seguidora. "Toda energia positiva para seu querido pai, Marcello! Torcendo e rezando pra que ele saia dessa logo!", comentou uma fã.

Vale lembrar que Marcello Novaes está no elenco de Dona de Mim, a próxima novela das sete da TV Globo. No folhetim, que estreia no dia 28 de abril, o ator vai interpretar o personagem Jaques.

Confira:

Saory Cardoso faz reflexão sobre 'narcisista' após término com Marcello Novaes

A ex-namorada de Marcello Novaes, de 62 anos, a influencer Saory Cardoso, de 29,compartilhou reflexões após contar o motivo do término de seu relacionamento com o ator após três anos juntos. Em seus stories, ela postou frases falando sobre narcisismo.

Depois de escrever que o artista colocou um ponto final na relação por telefone por conta de um preenchimento que ela fez nos glúteos, a loira repostou uma publicação falando como é conviver com pessoas narcisistas. "Narcisistas não querem parceiros - querem plateia, aplauso e submissão. Ele faz questão de te diminuir, porque precisa se sentir maior", colocou ela as frases em seus stories. Confira!

