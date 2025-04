Kristen Stewart, de 'Crepúsculo', se casa em cerimônia intimista

Após seis anos de relacionamento, a atriz Kristen Stewart se casou com a atriz e roteirista Dylan Meyer em Los Angeles, nos EUA

A atriz Kristen Stewart, de 'Crepúsculo', oficializou seu romance com a também atriz, roteirista e produtora Dylan Meyer. Segundo o site TMZ, a cerimônia de casamento aconteceu neste último domingo, 20, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Fontes informaram ao veículo norte-americano que a festa foi íntima, sem grandes dimensões e realizada em casa, e que a atriz Ashley Benson e seu marido, Brandon Davis, estavam entre os convidados.

Discretas sobre a vida pessoal, Kristen e Dylan estão juntas desde 2019. Elas se conheceram em 2013, no set de um filme. A confirmação do noivado aconteceu em novembro de 2021, durante participação de Stewart no programa de rádio 'The Howard Stern Show'. Na ocasião, ele contou que Meyer quem fez o pedido de casamento.

"Não havia como ter certeza que eu era a pessoa certa para pedir, sabe? Tipo, duas garotas, nunca dá para saber quem vai preencher esse papel de gênero estranho. Nós não fazemos ou pensamos nisso. Eu pensei tipo: 'Não, definitivamente não sou eu'. E depois comecei a brincar: 'Eu quero receber o pedido'. Aí, ela fez acontecer. Foi tão fofo", relembrou.

Vale lembrar que Kristen Stewart tem no currículo uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz em 2022, por seu trabalho em 'Spencer' (2021), cinebiografia da Princesa Diana (1961-1997).

