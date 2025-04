O que agravou a saúde do Papa? Médica explica causas: 'Contribuíram significativamente'

O Vaticano divulgou a causa da morte do Papa Francisco; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Giovana G. de Paula explica o caso do pontífice

O Papa Francisco morreu nesta segunda-feira, 21, aos 88 anos. O pontífice ocupou o cargo máximo da Igreja Católica por 12 anos. O religioso faleceu em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência cardíaca . No entanto, o declínio de sua saúde vinha sendo uma preocupação desde o ano passado. Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Giovana de Paula, médica clínica geral, explica o caso do líder religioso.

Segundo o Vaticano, o papa, batizado como Jorge Mario Bergoglio, sofreu um derrame - também chamado de AVC Cerebral - pela manhã e entrou em coma. Logo depois, ele teve um ataque cardíaco irreversível e faleceu. A morte foi confirmada pelo Dr. Andrea Arcangeli, chefe do departamento médico do Vaticano.

Apesar desta ser a causa, nos últimos anos, o Papa vinha enfrentando problemas de saúde. O líder religioso passou por cirurgias e internações com a idade avançada. A CARAS Brasil conversa com a Dra. Giovana G. de Paula, médica clínica geral, que explica o quadro do pontífice.

"As infecções recorrentes enfrentadas pelo Papa Francisco nos últimos anos contribuíram significativamente para o agravamento de seu estado de saúde", aponta a especialista. Segundo a médica, desde 2021, o líder religioso foi hospitalizado diversas vezes devido a complicações respiratórias, ela explica este impacto.

"Essas condições, somadas ao histórico de remoção de parte do pulmão direito na juventude, comprometeram sua capacidade respiratória e imunológica, tornando-o mais suscetível a infecções graves", declara.

EXISTE RELAÇÃO COM A IDADE?

Segundo a Dra. Giovana, quadros como esses são comuns em pessoas idosas, especialmente aquelas com histórico de doenças crônicas ou intervenções cirúrgicas anteriores, pois o envelhecimento vai enfraquecendo o sistema imunológico.

"Aumentando o risco de infecções e dificultando a recuperação. No caso do Papa Francisco, a combinação de idade avançada, histórico médico e infecções recorrentes levou a um declínio progressivo de sua saúde", finaliza a médica Dra. Giovana G. de Paula.

