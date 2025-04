Médico alerta para diagnóstico do Papa em pessoas idosas: 'Pode desencadear outros problemas'

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Igor Maia Marinho, médico infectologista, explica o quadro de saúde do Papa Francisco, que faleceu nesta segunda-feira

O Papa Francisco morreu nesta segunda-feira, 21, aos 88 anos. O pontífice ocupou o cargo máximo da Igreja Católica por 12 anos. Ele foi o segundo mais velho a liderar a Igreja Católica. No entanto, o declínio de sua saúde vinha sendo uma preocupação desde o ano passado. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Igor Maia Marinho explica o quadro de saúde do líder religioso.

A internação mais recente do Papa foi causada por uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias. Um mês de fevereiro foi crítico para o líder religioso. Onde recebeu o diagnóstico de pneumonia bilateral e precisou de uma hospitalização prolongada.

O Papa começou a ter dificuldade para discursar durante audiências religiosas. Ele admitiu publicamente que estava com questões respiratórias e chegou a pedir para um auxiliar fazer a leitura do sermão. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Igor Maia Marinho aponta que estas questões podem ter agravado o quadro do líder religioso.

"Problemas respiratórios em idosos devem sempre ser levados a sério, porque mesmo quadros inicialmente leves, como uma bronquite viral, podem evoluir rapidamente para pneumonias ou infecções bacterianas graves", revela.

Segundo o infectologista, a dificuldade em falar, o cansaço ao discursar e a necessidade de ajuda durante as leituras são sinais de que o sistema respiratório estava comprometido: "O que pode indicar uma piora da função pulmonar ou mesmo falta de oxigenação adequada, alem de uma possível fraqueza muscular".

EXISTE RELAÇÃO COM A IDADE?

Nos últimos anos, o Papa vinha enfrentando problemas de saúde. O líder religioso passou por cirurgias e internações com a idade avançada. Com o amadurecimento do corpo e do organismo, o sistema imunológico já não responde da mesma forma. O Dr. Igor Maia Marinho esclarece.

"Em um paciente com 88 anos, como o Papa Francisco, esse desgaste contribui para um quadro clínico mais complexo, que pode desencadear outros problemas sistêmicos, como perda de massa muscular, queda da imunidade e risco aumentado de novas infecções [...] acredito todo o processo ocorreu sem grande sofrimento para o pontífice", finaliza o Dr. Igor Maia Marinho, médico infectologista.

