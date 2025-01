Filho caçula de Claudia Raia esbanja fofura em novas fotos. Veja!

A atriz Claudia Raia mostrou novas fotos do filho Luca, de um ano, fruto do seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello

Em suas redes sociais, Claudia Raia sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 10, a atriz encantou os internautas ao compartilhar diversas fotos do filho Luca, de um ano, fruto do seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello.

Nas imagens, postadas no Instagram, o bebê aparece fazendo diversas poses, caras e bocas. "Meu menininho cada vez mais esperto", escreveu Claudia na legenda da publicação.

Além de Luca, Claudia também é mãe de Enzo, de 27 anos, e de Sophia, de 21, frutos do seu antigo relacionamento com Edson Celulari.

O último trabalho de Claudia Raia foi uma participação especial na novela Terra e Paixão, exibida em 2023 pela Rede Globo. Na trama, a artista interpretou Emmy.

Declaração

Recentemente, Claudia Raia completou 58 anos e ganhou uma declaração do marido, Jarbas Homem de Mello. O bailarino compartilhou uma foto com a esposa, com quem tem um filho, Luca, de quase dois anos, e escreveu uma declaração de amor para a atriz, com quem está casado há seis anos.

"Hoje é o dia dela. A alegria de viver, a mãe do meu filho, o amor da minha vida! Te desejo todo o amor, muita saúde e muitos anos de vida, que a sua caminhada seja leve e próspera e cheia de amigos", começou o ator.

"Que o mundo te estenda a mão sempre que precisar e que a sua alegria continue enchendo os espaços por onde você passa. Eu te amo com todo o meu coração, feliz aniversário, meu amor!", concluiu Jarbas. Vale lembrar que o casal se conheceu em 2010.

Claudia Raia iniciou as comemorações de seu aniversário antecipadamente! A atriz ganhou uma festinha especial de amigos e familiares no fim de semana, com direito a bolo personalizado, e deu início às celebrações.

