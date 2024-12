Claudia Raia encanta em novas fotos com Jarbas Homem de Mello e Luca

Claudia Raia encantou ao compartilhar fotos temáticas de Natal em que aparece ao lado de Jarbas Homem de Mello e do filho Luca

Em suas redes sociais, Claudia Raia sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 25, a atriz publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que surgiu em clima de Natal ao lado do marido Jarbas Homem de Mello e do filho Luca, de um ano.

"Pensa em uma família que ama celebrar o amor e a união! Que este Natal seja repleto de paz, amor, leveza e muita alegria", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Além de Luca, Claudia também é mãe de Enzo, de 27 anos, e Sophia, de 21, frutos do seu antigo relacionamento com Edson Celulari.

Homenagem

Na segunda-feira, 23, Claudia Raia completou 56 anos de vida e recebeu inúmeras homenagens nas redes sociais. Que a atriz é uma grande artista, todos sabem. Mas Claudia também é uma super mãe. A famosa tem três filhos: Enzo, de 27 anos, e Sophia, de 21, fruto do seu relacionamento com Edson Celulari, e também tem o pequeno Luca, de um ano, do atual casamento com Jarbas Homem de Mello.

Em sua conta no Instagram, Enzo relembrou diversas fotos em que Claudia aparece grávida ou com os filhos pequenos, e fez uma belíssima homenagem.

"A maior artista do mundo. Autora das histórias mais lúdicas, que desde sempre nos permitiram sonhar. Dona de personagens fantásticas e versáteis, que nos possibilitam, desde sempre, observar e acreditar que podemos, sim, ser vários de nós mesmos. Arquiteta de estradas longas, com diversas possibilidades de caminhos, caminhos esses que sempre nos trouxeram total liberdade para escolhermos o nosso próprio. Mãe, você é a maior artista, a nossa maior artista, a maior artista do nosso mundo. Obrigado por ser quem você é e nos permitir ser quem somos. Viva mil vezes a sua vida — e vamos combinar — que vida. Com amor, Enzo, Sosô e Luca", escreveu ele.

O último trabalho de Claudia foi uma participação na novela Terra e Paixão, exibida em 2023 pela Rede Globo. Na trama, ela deu vida à Emmy.

