Claudia Leitte surge em clima de romance ao comemorar o aniversário do marido

A cantora Claudia Leitte compartilhou um vídeo beijando o marido, Márcio Pedreira, e prestou uma homenagem especial de aniversário

Claudia Leitte usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu marido, Márcio Pedreira, que completou mais um ano de vida nesta quinta-feira, 24.

Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora postou um vídeo em que aparece com o amado. Ela mostra Márcio e fala sobre o aniversário dele. "O aniversariante do dia", diz a famosa, que em seguida dá um beijo nele.

Já na legenda, Claudia parabenizou o marido, com quem tem três filhos, Davi, de 15 anos, Rafael, de 12, e Bela, cinco anos. "Feliz Dia Do meu Amor para todos os que têm a alegria de estar em seu convívio! Saúde e paz para @mmpedreira, o melhor marido que eu tenho!", escreveu a cantora.

Em julho deste ano, Claudia e Marcio, que se casaram em 2007, realizaram uma cerimônia para renovar os votos na presença dos três filhos. "Renovamos nossos votos diante dos nossos 3 filhos porque queremos reafirmar nossa fé, esperança e, sobretudo, NOSSO AMOR, a fim de que saibam que não há vida sem Cristo, a pedra angular, a fundação da nossa FAMÍLIA. Sim! Tá tudo bem bonito aí, o momento foi de fato cinematográfico, especial, apenas com nossos familiares, mas, isso não nos torna perfeitos", disse a famosa.

Claudia Leitte encanta ao combinar look com a filha

Em suas redes sociais, Claudia Leitte sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 25 milhões de seguidores. Recentemente, a cantora curtiu um momento mais do que especial ao lado da filha Bela, de cinco anos, fruto do seu casamento com Márcio Pedreira.

Em sua conta no Instagram, a artista publicou diversas fotos de um dia de cinema com a herdeira. Claudia e Bela ainda arrasaram ao combinar os looks e posaram com camiseta cor de rosa, jardineira jeans, crocs branco e óculos escuros. Claudia também mostrou momentos delas no carro e na sala de cinema. "Intemporal do dia: eu e minha duplinha no cinema! Ps. Robô Selvagem, virando mãe, no telão e eu chorando no colo dela, virando filha dela", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação. Veja a publicação!

