Com vídeo encantador, Claudia Leitte celebra aniversário de 5 anos da filha

A cantora Claudia Leitte dividiu com os fãs um vídeo fofo da filha caçula, Bela, e prestou uma bela homenagem em seu aniversário

Claudia Leitte usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para a filha caçula, Bela. A menina, fruto de seu casamento com o empresário Márcio Pedreira, completou cinco anos de vida nesta terça-feira, 20.

Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora postou um vídeo encantador da herdeira e a parabenizou. "Hoje é aniversário da minha filha e eu tô só sorriso e gratidão! Só mesmo o SENHOR para nos abençoar com muito mais do que pedimos ou pensamos", afirmou a artista.

E completou: "Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, cubra nossa Bela com o Sangue de Cristo e a livre sempre de todo mal, dando-lhe vida longa e de beber da fonte do único conhecimento digno nesse mundo e da paz que excede todo entendimento. Amém",

Além de Bela, Claudia e Márcio também são pais de Davi, de 15 anos, e Rafael, de 12.

Confira:

Claudia Leitte renova votos com o marido em cerimônia com os filhos

A cantora Claudia Leitte renovou seus votos com o marido, o empresário Márcio Pedreira, com quem se casou em 2007. Após quase duas décadas juntos, eles fizeram uma cerimônia para os três filhos participarem.

Usando um vestido branco de mangas e aberto nas costas, a artista surgiu deslumbrante ao lado do esposo segurando um buquê com flores claras. Os herdeiros, Davi e Rafael, entraram na renovação sorrindo e a caçula, Bela, foi a florista do evento.

"Renovamos nossos votos diante dos nossos 3 filhos porque queremos reafirmar nossa fé, esperança e, sobretudo, NOSSO AMOR, a fim de que saibam que não há vida sem Cristo, a pedra angular, a fundação da nossa FAMÍLIA. Sim! Tá tudo bem bonito aí, o momento foi de fato cinematográfico, especial, apenas com nossos familiares, mas, isso não nos torna perfeitos", contou ela. Confira!