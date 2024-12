Cesar Filho presta homenagem emocionante ao herdeiro, Luigi, em data especial

O apresentador Cesar Filho e a esposa, Elaine Mickely, homenagearam o herdeiro caçula, Luigi, em seu aniversário de 21 anos

Dia de festa na família de Cesar Filho! O jornalista e apresentador usou as redes sociais para compartilhar uma linda homenagem ao filho caçula, Luigi Cesar, que completou mais um ano de vida neste sábado, 7.

Em seu Instagram oficial, o comunicador resgatou uma foto de um momento especial entre pai e filho e ressaltou o quanto sente orgulho do herdeiro. A foto escolhida por Cesar Filho foi registrada no dia da cerimônia de casamento de Luigi e Julia Saraiva, realizada em julho deste ano.

"O Luigi Cesar foi muito desejado por nós, mesmo antes de estar na barriga da Elaine Mickely. Depois da chegada da Luma, ele veio completar nossa família e firmar nossa aliança com Deus!!! Minha saudosa avó dizia que o caráter de uma pessoa, você conhece desde quando ela ainda é uma criança. O Luigi sempre teve uma conduta exemplar. Ele sempre foi generoso, carinhoso, inteligente e, de alguma forma, demonstrava que seria um homem muito especial, como se tornou!", iniciou o apresentador do SBT na legenda.

"Nunca conseguirei traduzir em palavras todo o amor e todo o sentimento que minha família e eu temos por ele. Aquele bebê que chegou trazendo tanta união, foi crescendo sempre com demonstrações do ser humano extraordinário que iria se tornar. Que alegria nossa poder estar ao lado dele em todas as fases dessa vida. Sabemos que o melhor ainda está por vir! Feliz aniversário, meu filho! Que Jesus continue abençoando, protegendo e iluminando sua caminhada! Que você continue sendo a presença D’Ele na terra, inspirando e sendo exemplo para tantas pessoas que precisam do Senhor!!! Parabéns!!! Vamos celebrar a sua vida e comemorar o seu dia!", completou.

Mãe de Luigi Cesar, Elaine Mickely também realizou uma homenagem para lá de especial ao filho. Por meio de seu Instagram oficial, a esposa de Cesar Filho abriu um álbum de fotos dos dois no dia do casamento caçula e o parabenizou pela chegada dos 21 anos de vida.

"Luly meu filho amado, hoje você completa 21 anos! Já casado, com uma maturidade absurda, conduta exemplar, generosidade ímpar, íntegro, de um caráter único, extremamente carinhoso, amigo, companheiro, apaixonado por Jesus, com um ministério lindo, cheio da presença do Senhor... Só temos gratidão ao nosso Deus por nos presentear com uma preciosidade como você", iniciou Elaine Mickely.

"Que privilégio o nosso termos um filho como você Luigi!!! Me faltam palavras para expressar o que vc representa não só para nós, mas para todos aqueles que estão ao seu redor! Obrigada por fazer a diferença em nossas vidas, obrigada por se tornar esse homem exemplar, obrigada por nos ensinar tanto, obrigada pelo seu olhar cuidadoso, obrigada pelo seu abraço carinhoso, obrigada pelo seu beijo sincero, obrigada pelo seu amor, obrigada por ser o filho que sempre sonhamos!!!", acrescentou ela em outro trecho.

Além de Luigi Cesar, Elaine Mickely e Cesar Filho também são pais de Luma Mickely, de 23 anos.

Cesar Filho reflete sobre maturidade dos filhos

Em entrevista recente à CARAS Brasil, o apresentador do SBT Brasil Cesar Filho falou sobre a rotina em casa e confessou que ainda vê os filhos como eternas crianças, apesar de ambos já viverem suas vidas com autonomia; confira o bate-papo completo com o jornalista!

