Cesar Filho abre intimidade e reflete sobre maturidade dos filhos: 'Vejo da mesma forma'

Em entrevista à Revista CARAS, Cesar Filho abre o coração ao falar sobre paternidade e como encara a maturidade dos filhos, Laura e Luigi Mickely

A conexão com a família é algo muito presente na vida de Cesar Filho (64), que volta e meia sempre compartilha em suas redes sociais encontros e eventos com os filhos, Luma Mickely (23) e Luigi (20), fruto de seu relacionamento de mais de 20 anos com Elaine Mickely (44). Em entrevista à CARAS Brasil, o apresentador do SBT Brasil fala sobre a rotina em casa e confessa que ainda vê os filhos como eternas crianças, apesar de ambos já viverem suas vidas com autonomia.

"Eu continuo agindo da mesma forma. Agora tenho uma nora que é a Júlia, tenho um genro que é o Ed, que a Luma pretende se casar com ele no início do ano que vem, mas eu não senti mudança. Eu os vejo da mesma forma, continuo cuidando do mesmo jeito", diz ele, que em agosto celebrou o casamento do caçula.

Embora seja um paizão cuidadoso, Cesar conta que tem se acostumado em dar mais responsabilidades aos filhos, mas que ainda os enxerga como se fossem crianças. "Para mim eles ainda são pequenos, mas eles têm me surpreendido aí com maturidade, com tudo aquilo que eles vêm fazendo".

"A gente tá muito feliz, é um momento muito especial da nossa vida em família. Além dessa minha felicidade profissional, a gente tá num momento muito feliz, de muita união, cada vez mais próximos, cada vez mais fortes, os laços familiares estão mais fortes entre todos nós, é uma alegria", declara.

Na última terça-feira, 17, Cesar completou 64 anos repleto de homenagens dos filhos e esposa. Mesmo sendo mais discreto e não gostando tanto de festas, ele não teve escolha ao ver os presentes que recebeu da família. "A gente teve um dia todo de comemorações e de surpresas. Eles gostam muito de fazer isso. Eu não ligo muito pra festa, não, mas eles gostam de fazer, de demonstrar alegria. E eu tô muito feliz. O dia foi muito especial para mim", declara.