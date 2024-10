Carla Perez e Xanddy completam 23 anos de casados: 'Mais certo'

Ao completarem 23 anos de casamento, Carla Perez e Xanddy trocaram declarações na rede social e fizeram reflexões sobre o amor deles

O casamento de Carla Perez e Xanddy está completando 23 anos de existência nesta sexta-feira, 25. Muito apaixonados, os artistas trocaram declarações românticas na rede social e refletiram sobre estarem juntos há mais de duas décadas.

Como de costume, eles estão fazendo uma viagem especial para celebrarem a data e postaram um vídeo curtindo uma balança gigante em meio à natureza. O destino escolhido pelos baianos foi Bali, na Indonésia, e a imagem deles se curtindo foi usada para eles se homenagearem, falando do amor que construíram ao longo dos anos.

"Nosso SIM há 23 anos, foi o sim mais certo da nossa vida! E se fosse hoje, eu diria sim de novo, amanhã de novo e até a eternidade, SIM! Deus abençoou e se tornou a terceira dobra, com Ele sei que iremos celebrar muitos sim, sim, sim… Desde a primeira vez, foi diferente, senti que ali estava minha outra metade, o homem com quem eu dividiria o resto da minha vida e construiria uma família linda.

Nossos filhos são os presentes que Deus nos deu para selar de vez a nossa união. Sou apaixonada por você e amo cada pedaço do seu corpo, além de admirar o ser humano que você é. Te amo além do infinito! E vamos curtir o nosso dia 25", escreveu Carla Perez.

Xanddy também fez um texto para a amada: "Amor, dessa vez eu só quero agradecer. Agradecer a Deus por me permitir conhecer você, agradecer a Ele pela nossa aliança, cumplicidade e caminhada cada vez mais sólida e madura. 25 de outubro de 1999, nossa história começou e aqui estamos nós. Quero te agradecer meu amor, por você ser tão incrível, tão especial. Minha companheira de jornadas nessa vida. A caminhada é a dois, mas, nós somos um. Obrigado por me completar e deixar eu te completar, amor meu. Que o Senhor Jesus abençoe e guarde nossa união, que o nosso amor dure até a eternidade".

É bom lembrar que, da relação, Carla Perez e Xanddy tiveram dois filhos, Victor Alexandre e Camilly Victoria. Nos últimos meses, eles viajaram com os filhos e suas respectivas namoradas.

Carla Perez mostra festas de seu aniversário de 46 anos

A dançarina Carla Perez comemorou seu aniversário de 46 anos com várias festas. A famosa exibiu os registros das comemorações em vários lugares e encantoua o surgir com o marido, o cantor Xanddy, e os dois filhos.

Ao lado do esposo e dos herdeiros, Camilly Victória, de 21 anos, e Victor Alexandre, de 19, a loira surgiu radiante segurando um bolo nos bastidores do show do cantor. Em outros momentos, ela aparereceu viajando e em sua casa fora do Brasil, com um grande bolo colorido na mesa. Veja as fotos aqui!

