Carla Perez e Xanddy comemoram 23 anos de casados com viagem especial

Em comemoração aos 23 anos de casamento, Carla Perez e Xanddy fazem viagem especial e revelam destino escolhido para a data; veja as fotos

O casamento de Carla Perez e Xanddy chegou aos 23 anos e, mais uma vez, os famosos fizeram uma viagem para celebrarem a união. Na rede social, eles postaram fotos desde quando entraram no avião para o destino especial e paradisíaco: Bali, na Indonésia.

Combinando looks, os baianos apareceram em várias paisagens curtindo a natureza e a cultura do local. Carla Perez então falou sobre estarem mais de uma década casados e há 25 anos em um relacionamento sério.

"E lá vamos nós para mais um ano da jornada dessa nossa caminhada. Contagem regressiva para o 2.3 de casados(25 juntinhos). Pode chegar dia 25/10, já estamos prontinhos para comemorar. Obrigada, Senhor", escreveu ela há alguns dias quando estavam no avião a caminho.

Da relação, Carla Perez e Xanddy tiveram dois filhos, Victor Alexandre e Camilly Victoria. Nos últimos meses, eles viajaram com os filhos e suas respectivas namoradas. Recentemente, a artista mostrou ser uma mãe bem descolada e fez tatuagem com os herdeiros. Carla Perez e Xanddy fizeram desenhos dos herdeiros nos braços e os jovens escolheram algo que eles têm em comum.

Carla Perez mostra festas de seu aniversário de 46 anos

A dançarina Carla Perez comemorou seu aniversário de 46 anos com várias festas. A famosa exibiu os registros das comemorações em vários lugares e encantoua o surgir com o marido, o cantor Xanddy, e os dois filhos.

Ao lado do esposo e dos herdeiros, Camilly Victória, de 21 anos, e Victor Alexandre, de 19, a loira surgiu radiante segurando um bolo nos bastidores do show do cantor. Em outros momentos, ela aparereceu viajando e em sua casa fora do Brasil, com um grande bolo colorido na mesa. Veja as fotos aqui!

