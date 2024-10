Paula Lavigne rebate pergunta de internauta sobre viagem para Belém

Esposa de Caetano Veloso, Paula Lavigne fez questão de rebater um comentário inesperado de um internauta sobre a viagem do casal para Belém

A produtora Paula Lavigne fez questão de rebater o comentário de um internauta sobre sua viagem com o marido, o cantor Caetano Veloso, para Belém, no Pará. Os dois apareceram felizes durante o passeio pelos pontos turísticos da cidade em selfies nas redes sociais. Porém, um internauta alfinetou o motivo da viagem.

Em um comentário no post da CARAS Brasil no Instagram, um internauta disse: “Foram salvar a Amazônia?”. Então, Paula respondeu: “Fomos cobrar que os bandidos que estão botando fogo na Amazônia sejam presos! Isso sim”.

As fotos de Caetano e Paula em Belém foram compartilhadas por ela na última segunda-feira, 30. Na legenda, ela falou sobre a alegria do casal na viagem. “Eu e Caetano felizes da vida em Belém, uma das cidades favoritas dele no mundo. Vamos ficar com saudades, foi lindo! Obrigada pelo acolhimento a todos os paraenses”, disse ela na legenda.

Esposa de Caetano Veloso explica declaração

A empresária Paula Lavigne viu o seu nome circular pela internet nesta segunda-feira, 27, após a repercussão de uma declaração no programa 50 & Tanto, de Angélica, no Globoplay. Então, ela decidiu explicar o que falou e negou os rumores de que não teria relações íntimas com seu marido, o cantor Caetano Veloso.

Paula contou que eles ficaram sem fazer sexo quando estavam separados e continuaram trabalhando juntos. Porém, desde que reataram, eles também retomaram o sexo no casamento.

"Houve um mal entendido na minha fala sobre fazer sexo com Caetano. O que eu quis dizer é que quando nos separamos, a gente continuou convivendo e mantendo a nossa parceria profissional, só não fazíamos sexo, haha. Depois voltamos a um casamento, com sexo, rs. Espero ter esclarecido! Não dá certo falar sobre vida pessoal, sempre existem más interpretações", comentou no Instagram.