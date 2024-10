Boninho se declara no aniversário de Ana Furtado: 'Me completa'

Boninho prestou uma bela homenagem no aniversário da esposa, a apresentadora Ana Furtado, que completou 51 anos nesta terça-feira (22)

Boninho usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua esposa, Ana Furtado. A apresentadora completou 51 anos de vida nesta terça-feira, 22, e ganhou uma mensagem especial do marido, com quem está casada há 24 anos.

Em seu Instagram, ele postou um vídeo com uma mensagem para a aniversariante. "Hoje é um dia muito especial para o meu amor, Ana Furtado, minha querida, que está fazendo 51 aninhos hoje. E praticamente mais da metade da vida dela nós passamos juntos. É o meu amor, minha vida. Ana, feliz aniversário de todo o meu coração. Eu te amo muito, que você continue linda, maravilhosa, que seja minha companheira para sempre. Te amo muito, um beijo. Feliz aniversário!", disse ele.

Já na legenda, Boninho também parabenizou Ana Furtado e se declarou. "Hoje é um bom dia especial pra minha @aanafurtado que está fazendo aniversário hoje! E para todos os aniversários de hoje!!! Ana é uma pessoal especial, que tem um brilho no coração. Ana me completa e me faz muito feliz! Ana, te desejo muito saúde, muita luz, muita Vida!!! Pra que possamos viver juntos por muitos e muitos anos! Parabéns! Te amo", declarou ele ao postar um vídeo em que deseja um feliz aniversário para a amada", escreveu.

Mais cedo, Ana Furtado fez uma carta aberta em suas redes sociais para celebrar seu novo ciclo. A apresentadora, além de refletir sobre os desafios e conquistas, também falou que a Ana de 15 anos ficaria orgulhosa por saber que seus sonhos foram realizados.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

Boninho surpreende ao contar o motivo para sair da Globo

O diretor de TV Boninho encerrou o contrato com a Globo depois de 40 anos de trabalho e abriu o jogo sobre o verdadeiro motivo para sair do canal. Em uma participação no Rio Market 2024, ele explicou sua decisão de não renovar o vínculo com a emissora.

"Tem que deixar a coisa acontecer. Na época do Boni, a gente tinha total liberdade para pirar. Depende do ‘comandante’. Eu sempre tive liberdade. Talvez por isso eu saí da Globo, porque deixei de ter essa liberdade", disse ele. Saiba mais!