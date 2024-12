Marília Gabriela opina sobre programa de Blogueirinha: 'Não acreditei'

A apresentadora Marília Gabriela reage sobre a 'homenagem' feita pela influenciadora Blogueirinha para a atração De Frente com Gabi

No YouTube, a influenciadora Blogueirinha comanda o De Frente com Blogueirinha, um dos programas mais comentados da internet e que chega a sua terceira temporada na DiaTV. Já na televisão, a jornalista Marília Gabriela liderou o De Frente com Gabi, atração clássica de entrevistas que conquistou a audiência no SBT entre 1998 e 2015.

Embora a semelhança venha a ser uma paródia, a reprodução do programa, por sua vez, não agradou a comunicadora. Em entrevista ao jornalista Paulo Gonçalves, da RTN TV, Marília falou sobre a influenciadora.

"Sei que ela pegou (o programa), no começo não acreditei que ela pegou o nome do programa e depois entendi que ia levar como homenagem", disse.

A atriz estava acompanhada do filho, Theodoro, com quem está em cartaz com a peça A Última Entrevista de Marília Gabriela. Ele garantiu que ela nunca assistiu ao programa da influenciadora e que a explicou que o que ela fazia era um conteúdo diferente do da mãe.

Marília ainda contou que Blogueirinha foi a assistir no teatro recentemente. "Mas não ficou para falar comigo. Blogueirinha, fique só de frente, mas não faça perguntas", concluiu a jornalista com humor.

Assista, abaixo, a entrevista:

Blogueirinha se pronunciou

Após o corte viralizar nas redes sociais, Blogueirinha se posicionou no X. "Não merecia essa humilhação, nunca fiz nada pra eles", escreveu acompanhado de um emoji de choro. Os fãs da influenciadora concordaram com seu lamento. "Nossa, Blogs, achei bem pesado :(. Ainda mais com você a apresentando pra um público bem maior, sabe", escreveu uma.

Blogueirinha se pronuncia após comentário de Marília Gabriela sobre o programa De Frente Com Blogueirinha - Foto: Reprodução/X

O que é o De Frente com Blogueirinha?

O programa de entrevistas apresentado por Blogueirinha, personagem de Bruno Matos, é uma paródia do programa De Frente com Gabi, do SBT.

A atração ganhou notoriedade no cenário digital brasileiro por proporcionar diálogos envolventes e descontraídos com figuras conhecidas. Sua primeira temporada estreou em 21 de outubro de 2021. É produzido pela Dia Estúdio e transmitido pela DiaTV.