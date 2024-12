Blogueirinha reforça que comunidade LGBT+ ainda enfrenta desafios: ‘Muito o que caminhar’

Em entrevista à CARAS Brasil, Blogueirinha fala sobre seu leilão beneficente, que vai arrecadar, nesta segunda-feira, 9, fundos para a comunidade LGBTQIAPN+

A apresentadora e influenciadora digital Blogueirinha vai promover, na noite desta segunda-feira, 9, a segunda edição do Leilão da Blogueirinha, em prol da comunidade LGBTQIAPN+, com itens exclusivos de diversos artistas brasileiros. Dentre os nomes dos doadores estão Xuxa (61), Sasha Meneghel (26), Angélica (51), Anitta (31), Pedro Sampaio (26), Gkay (32), Ana Castela (21) e Pabllo Vittar (31). Em entrevista à CARAS Brasil, a idealizadora do projeto fala sobre a importância de criar iniciativas que acolhem pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Esse tipo de evento é fundamental. A gente ainda vive em um dos países que mais matam pessoas LGBTQIAPN+ no mundo. Mesmo com avanços, ainda temos muito o que caminhar para que a comunidade tenha direitos básicos. A instituição que o leilão ajuda recebe pessoas LGBTs que estão passando por dificuldades. Poder usar o meu alcance para contribuir é muito gratificante. Esse projeto é muito especial para mim”, diz Blogueirinha.

A transmissão do leilão será pelo canal da apresentadora no YouTube e pela DiaTV, a partir das 20h. Todo o valor reunido será destinado à ONG Casa1, espaço que, desde 2017, acolhe LGBTs em situação de vulnerabilidade social no centro de São Paulo. Para participar, será necessário acompanhar o leilão virtual e fazer um cadastro simples pelo link que será disponibilizado. Os lances serão atualizados em tempo real, durante a transmissão.

“Gente, o leilão esse ano está babado! Tem tênis da Anitta, vestido da Erika Hilton no dia da posse como deputada, um look incrível do Pedro Sampaio no Grammy Latino, chapéu autografado pela Ana Catela (…). Um luxo atrás do outro. A Erika vai estar comigo na live e teremos atrações musicais. O evento do ano passado foi muito divertido, a gente riu muito. Com certeza o desse ano não vai ser diferente”, destaca Blogueirinha.

Em sua primeira edição, a iniciativa beneficente arrecadou mais de R$ 87 mil, com peças cedidas por nomes como Preta Gil (50) e Pabllo Vittar. A quantia foi encaminhada para a instituição de acolhimento. “No ano passado, eu já tinha me sentido bem realizada com o que conquistamos. E o que me deixa ainda mais feliz no meio disso tudo é saber que estaremos ajudando a comunidade. Eu realmente acredito que ações como essa têm um poder de transformação muito forte. Cada lance dado representa uma nova esperança, uma nova oportunidade”, afirma a apresentadora.

