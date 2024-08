Gracyanne Barbosa descarta reconciliação com Belo: 'Não tentamos'

Após revelar que deixou de morar definitivamente com Belo, Gracyanne Barbosa negou que o ex-casal tentou reatar o casamento

A musa fitness e influenciadora Gracyanne Barbosa revelou publicamente na quarta-feira, 7, que estava de mudança para uma nova casa. Apesar do fim do casamento com o cantor Belo, anunciado em abril deste ano, os dois ainda moraram sob o mesmo teto por alguns meses.

A decisão de seguir adiante partiu de Gracyanne e, ao que tudo indica, ela não pretende mudar de ideia. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, ela explicou melhor a escolha e negou que o ex-casal buscou uma reconciliação.

"Não existiu uma tentativa de reconciliação com o Belo. Não tentamos voltar em nenhum momento. Apenas temos uma relação de amizade e respeito. Além disso, temos toda uma logística para organizar com família e negócios", declarou a musa fitness.

Apesar da separação, Gracyanne chegou a revelar que teve algumas recaídas com Belo. A decisão do divórcio, no entanto, seguiu firme: "Não existiu reconciliação", ressaltou a famosa. Ainda em entrevista, ela contou que pretende seguir morando sozinha a partir de agora.

"Preciso de um momento meu. Dei uma casa para a minha mãe e quero que ela faça tudo como sempre sonhou. A decoração dos sonhos dela. Quero aproveitar o meu momento e poder proporcionar para minha mãe e irmãs tudo que elas sempre sonharam", concluiu Gracyanne Barbosa.

Vale lembrar que ela dividia a casa com a sua família e com a do ex-marido, Belo. Recentemente, Gracy organizou uma festinha surpresa para Dona Terezinha Vieira, mãe do pagodeiro, que completou mais um ano de vida em julho deste ano.

Belo se pronuncia após mudança de Gracyanne

Algum tempo após o fim do casamento, Gracyanne Barbosa decidiu se mudar de casa e não divide mais o mesmo teto com Belo. No entanto, o cantor também está de malas prontas para se mudar para uma nova casa na Barra da Tijuca, bairro do Rio de Janeiro.

Em entrevista para o colunista Lucas Pasin, do Uol, ele se pronunciou sobre a mudança da ex-esposa. "No momento não buscamos reconciliação. Temos muitas coisas para resolver ainda. Somos casados em comunhão de bens. Gracyanne tem que tomar algumas decisões que só cabem a ela", disse ele.

Apesar de tudo, Belo afirmou que espera ter uma boa relação com Gracyanne. "Estou fazendo o caminho para que tudo se resolva e que possamos ficar bem. Se não for como casal, que seja como amigos com amor, carinho e respeito", afirmou.