Gracyanne Barbosa fala sobre ter morado com Belo: 'Precisava resolver'

De mudança da casa onde morava com Belo antes de separação, Gracyanne Barbosa fala sobre ter continuado no local após o fim do casamento

Nos últimos dias, Gracyanne Barbosa mostrou ter realmente dado um ponto final em sua relação com Belo ao revelar que estava se mudando da casa onde moravam com a família. Após o anúncio da separação em abril, eles continuaram morando na mesma residência e a situação gerava boatos de que eles ainda estariam juntos.

Mas, nesta quinta-feira, 08, ao participar do programa Chega Mais, do SBT, a musa fitness explicou o motivo de continuarem no mesmo lar mesmo após resolverem pelo fim do casamento. Gracyanne Barbosa então relembrou que com eles, as mães, irmãs e outros familiares residiam no local.

"Na verdade, eu estou saindo, nossa família toda morava com a gente, minha mãe, minha sogra, as filhas do Belo, minhas irmãs, então são muitas vidas que dependem cem por cento da gente, financeiramente e emocionalmente", falou sobre ser difícil a separação de todos após conviverem durante anos.

"Precisava resolver, porque é muito difícil, porque a gente ama, a família dele passou a ser minha família... Estou saindo lá da casa, Belo também vai sair, graças a deus dei uma casa pra minha mãe, vai com minhas irmãs e eu vou pra outro lugar pra reconstruir minha vida, me organizar pra tá com a cabeça mais calma...", falou sobre ter adquirido um espaço para sua mãe e resolvido ficar sozinha.

Em seguida, ela esclareceu que não estão juntos: "A gente precisava desse tempo pra cada um ter um lugar... Eu acho que o futuro a deus pertence, mas, no momento, a gente não pensa nisso, é muito difícil separar, porque eu tenho um amor enorme por ele".

Gracyanne Barbosa ainda relembrou que não tinha o sonho de casar e ter uma festa, mas que Belo a surpreendeu e que acredita que nunca mais viverá algo do tamanho. "Uma coisa que eu não tinha, não era um sonho meu, casamento na igreja... tenho certeza que não vou viver isso novamente, vivemos um sonho lindo, mas depois começamos a sonhar separados...", declarou sobre o fim.

A famosa ainda revelou que os cachorros ficarão com ela e, caso Belo queira, eles poderão combinar dele vê-los.

Gracyanne esclarece suposta reconciliação após foto com a mãe de Belo

A musa fitness Gracyanne Barbosa agitou as redes sociais ao publicar uma foto junto com a mãe do cantor Belo, seu ex-marido. Na imagem com dona Teresinha Vieira, compartilhada através de seus stories no instagram, a famosa se referiu a matriarca como 'sogrinha'.

Com isso, diversos internautas passaram a apontar uma possível reconciliação entre o ex-casal, que anunciou publicamente a separação em abril deste ano. Gracy, no entanto, negou que os dois tenham reatado e explicou o motivo de ainda se referir a dona Terezinha como 'sogra'.

Após um internauta questionar se a musa fitness e Belo estariam juntos novamente, ela respondeu: "Essa foi uma das mensagens que mais recebi aqui hoje, então vamos lá; NÃO VOLTAMOS! Convivo com a dona Teresinha, há 16 anos! Ela sempre será minha sogra e parte da minha família, independente de qualquer coisa, aqui ela sempre encontrará, carinho, atenção, amor e amizade (Não só ela mas toda família)", iniciou Gracyanne Barbosa.

E completou: "Hoje ela tinha umas coisas pra fazer na rua, fui levá-la, conversamos, nos divertimos (ela é muito engraçada e sincera kkkk). Foi um dia especial, apenas isso. Ela disse que quer morar comigo e pra onde eu for, ela vai".