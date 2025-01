Astrid Fontenelle faz declaração especial em aniversário de casamento: 'Conseguimos'

A apresentadora Astrid Fontenelle e seu marido, Fausto Franco, estão comemorando 15 anos de casamento nesta quinta-feira, 16

A apresentadora Astrid Fontenelle e seu marido, Fausto Franco, estão comemorando 15 anos de casamento nesta quinta-feira, 16. Para celebrar a data especial, a artista usou seu pergil no Instagram para compartilhar de declaração de amor.

Em seu perfil no Instagram, Astrid compartilhou fotos em que aparece em meio à natureza com o amado. "Hoje fazemos 15 anos de casados. E como é Dia do Senhor do Bonfim é pra ele que deixo as minhas orações. Que abençoe essa vida que decidimos levar juntos", iniciou ela.

E complementou: "Que ilumine nossos caminhos e nos traga a paz necessária para ultrapassar os perrengues (sempre tem). Fausto, te amo. E você sabe disso. Bora cuidar! E bora comemorar! Conseguimos!!!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Astrid Fontenelle (@astridfontenelle)

Renovação de votos

Vale lembrar que, em 2024, Astrid Fontenelle e Fausto Franco renovaram seus votos de casamento com uma cerimônia intimista na praia, realizada no Morro de São Paulo, na Bahia. "14 anos de casados em festa de renovação de votos. Tempo de reafirmar o AMOR, a amizade. Tudo feito por nós e nossos amigos sob as bençãos de Nossa Senhora, dos amigos e do mar!!", declarou ela.

Já Já Fausto falou que a ideia da renovação foi de sua esposa ao publicar as fotos em seu perfil nas rede sociais. "Foi da forma que ela idealizou, no nosso cantinho na beira do mar. Renovação de votos com minha @astridfontenelle e o nosso @_gabrielfontenelle na cena. Bodas de Marfim, que venha as de Cristal agora", escreveu ele. Veja como foi!

Recentemente, Astrid falou sobre a sua saúde. Em um vídeo compartilhado no feed do Instagram, ela contou que perdeu cerca de oito quilos após dois meses e meio. Veja o que ela disse!

Leia também: Astrid Fontenelle se declara ao marido em data especial: 'Meu companheiro'