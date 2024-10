Astrid Fontenelle se declara ao marido em data especial: 'Meu companheiro'

A apresentadora Astrid Fontenelle prestou uma bela homenagem ao marido, Fausto Franco, que completou mais um ano de vida

Dia de festa na casa de Astrid Fontenelle! A apresentadora usou as redes sociais para compartilhar uma bela homenagem ao marido, o empresário Fausto Franco, que completa mais um ano de vida neste sábado, 26.

Por meio de seu Instagram oficial, a famosa abriu um álbum de fotos inéditas do amado e o parabenizou pelo início do novo ciclo. Nas imagens, o esposo de Astrid aparece se divertindo em viagens realizadas pelo casal ao redor do mundo.

"Feliz Aniversário pro @faustoafranco, meu companheiro nos últimos 16 anos. O cara que cuida, que quer bem, amigo dos amigos. Disposto a caminhar junto. É que me atura. Não sou fácil, mas ele também não. Então sigamos de mãos dadas a fim de fazer melhor. Feliz Aniversário, namo!", declarou a ex-apresentadora do 'Saia Justa', exibido no GNT.

Nos comentários, diversos famosos e internautas também parabenizaram Fausto Franco pela data comemorativa. "Viva!", escreveu a atriz Beth Goulart. "Felicidades ao Fausto", disse o ator Ary Fontoura. "Muita saúde, paz, amor e felicidades!", desejou um seguidor.

Em janeiro deste ano, o casal completou 14 anos de casamento e renovou os votos em uma cerimônia intimista na praia, realizada no Morro de São Paulo, na Bahia. Astrid Fontenelle e Fausto Franco são pais de Gabriel, de 16 anos.

Astrid Fontenelle assume dar conselhos para filho adolescente

Em recente entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora Astrid Fontenelle abriu o coração ao falar sobre a relação com o filho, Gabriel, e seu novo programa no GNT, intitulado ‘Admiráveis Conselheiras’.

A atração traz conversas de Astrid com mulheres 60+, debatendo temas sensíveis e dando visibilidade para a faixa etária. Nomes como Alcione (76), Conceição Evaristo (77), Marília Gabriela (76), Monja Coen (77), Wanderléa (80) e Zezé Motta (80) estão confirmados no programa, que vai ao ar às sextas-feiras, às 22h15; confira o bate-papo completo com a apresentadora!

