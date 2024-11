Astrid Fontenelle revela ter perdido pouco mais de oito quilos: 'Saudável'

A apresentadora Astrid Fontenelle usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 18, para falar sobre sua saúde e contou quantos quilos emagreceu

A apresentadora Astrid Fontenelle usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 18, para falar sobre sua saúde. Em um vídeo compartilhado no feed do Instagram, ela contou que perdeu cerca de oito quilos após dois meses e meio.

"Eu perdi um pouco mais do que 8 quilos e uma das coisas que eu aprendi é que o mais importante não é o peso, são as medidas. Eu cheguei com busto de 105, agora estou, até semana passada, com 97. Quadril 112, eu estou com 103. Quem me ver no ar com o programa que foi gravado entre maio e junho eu estou visivelmente mais magra", disse ela.

E ela contou que continua no processo de emagrecimento. "Ainda estou na trajetória para perder um pouco mais. Continuo saindo com meus amigos e indo aos restaurantes. Aprendi a viver melhor aos 63 anos. As pessoas mais velhas sabem o quanto é difícil nós perdermos peso. Eu perdi peso e medida. Ganhei a satisfação de viver uma vida mais saudável", celebrou.

Na legenda, completou: "Depois de 2 meses e meio aqui venho eu mais magra e saudável ( meus médicos estão orgulhosos). Aos 63 anos e com o lúpus não tinha jeito. Para ter uma velhice saudável eu teria que emagrecer", escreveu ela.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens positivos. "Você é a pessoa que melhor está envelhecendo, sem procedimentos estéticos. Você está linda ! Maravilhosa! Mas creio que isso também está ligado a sua jovialidade e parceria com seus amigos. Parabéns!", disse uma. "Que bacana! Parabéns", comentou outra. "Está super bem!!", opinou um terceiro.

Veja a publicação:

Astrid Fontenelle comenta sobre envelhecimento: 'Não é estranho'

Recentemente, Astrid Fontenelle foi a convidada do programa Conversa com Bial, que vai ao ar na Rede Globo, e comentou sobre seu processo de envelhecimento. A famosa ainda afirmou que optou por um processo mais natural e nunca passou por procedimentos estéticos. Veja o que ela disse!

