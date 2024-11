Após elogios, Leonardo se declara para Gusttavo Lima em gravação: ‘Eu amo’

O sertanejo Leonardo aproveitou sua presença no especial de Natal com Gusttavo Lima na segunda-feira, 25, para demonstrar carinho ao amigo

O cantor Leonardo não poupou elogios a Gusttavo Lima na gravação do especial Natal do Embaixador, nos estúdios do SBT, em São Paulo. Na ocasião, o veterano destacou seu apreço pelo anfitrião. O momento foi registrado por Poliana Rocha, esposa de Leonardo, nos stories do Instagram.

No episódio, a loira perguntou ao marido sobre a experiência na gravação. A resposta veio de imediato e repleta de animação: “Foi o melhor especial do mundo que eu já fiz na minha vida, foi o de Gusttavo Lima”, pontou. A famosa, sem hesitar, questionou se o marido amava o artista, o sertanejo, então, confessou: “Eu amo, o Brasil inteiro ama, não é, gente?”, declarou.

A jornalista, inclusive, aproveitou para destacar a relação entre Leonardo e Gusttavo Lima. No relato, Poliana ressaltou que a amizade deles é muito forte. O marido, por sua vez, reforçou a importância de manter laços verdadeiros: "Acho que isso é o mais importante na vida, né? Os amigos, a família e Deus acima de tudo... O resto é resto", enfatizou.

Especial de Natal reúne celebridades em São Paulo

Essa segunda-feira, 25, foi marcada por uma verdadeira noite de gala para os que prestigiaram a gravação do especial Natal do Embaixador, estrelado por Gusttavo Lima. O evento, realizado em parceria com o SBT, reuniu várias personalidades famosas em São Paulo e será transmitido pela emissora em dezembro.

Entre os destaques, Patrícia Abravanel exibiu um vestido deslumbrante para a ocasião. A apresentadora também foi fotografada com o marido, Fábio Faria.

Marcaram presença também Silvia Abravanel acompanhada do noivo Gustavo Moura, Carlos Alberto de Nóbrega com sua esposa, Yudi Tamashiro e a sua esposa, que anunciaram recentemente que estão à espera de um bebê, Helen Ganzarolli, os apresentadores Gabriela Cabrini e Gabriel Cartolano. Na ocaisão, o sertanejo também foi prestigiado pela esposa, Andressa Suita.

Patricia Abravanel,Cesar Filho e Celso Portiolli apresentam a atração e contaram com membros da família na plateia.