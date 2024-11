Patrícia Abravanel usa vestido deslumbrante em especial de Gusttavo Lima

Patrícia Abravanel e vários outros talentos prestigiaram a gravação após serem convidados para o especial Natal Embaixador, realizado pelo sertanejo.

Nesta segunda-feira, 25, acontece uma verdadeira noite de gala para os que prestigiam a gravação do especial Natal do Embaixador, estrelado por Gusttavo Lima. O evento, realizado em parceria com o SBT, reúne várias personalidades famosas em São Paulo e será transmitido pela emissora em dezembro.

Entre os destaques, Patrícia Abravanel exibiu um vestido deslumbrante para a ocasião. A apresentadora também foi fotografada com o marido, Fábio Faria.

Confira as imagens a seguir:

Entre os convidados ilustres, marcam presença também Silvia Abravanel acompanhada do noivo Gustavo Moura, Carlos Alberto de Nóbrega com sua esposa, Yudi Tamashiro e a sua esposa, que anunciaram recentemente que estão à espera de um bebê, Helen Ganzarolli, os apresentadores Gabriela Cabrini e Gabriel Cartolano. Na ocaisão, o sertanejo também foi prestigiado pela esposa, Andressa Suita.

Patricia Abravanel, Cesar Filho e Celso Portiolli apresentam a atração e contaram com membros da família na plateia. A gravação acontece no estúdio 1 do SBT, localizado na Anhanguera, em São Paulo. A plateia conta com convidados e artistas da emissora. Inclusive, a ordem é que todos os funcionários estejam presentes.

Entre os convidados especiais que cantam com Gusttavo, está a dupla Hugo e Guilherme. A atração vai ao ar no dia 18 de dezembro e terá reprise no dia 25.

“É algo totalmente novo, que nunca fiz nada parecido. Acho que depois de quase 8 anos minha volta pra TV, de uma forma tão especial. Queria agradecer ao SBT, por tanto amor, tanto carinho com a gente. Mas essa parceria e esse Especial de Natal vão ficar pra história. Faz tempo que eu quero fazer algo nesse formato, vai ser algo com muito carinho e amor, que traga felicidade nos lares, nas famílias brasileiras. Que traga alegria para quem vai assistir, então eu tenho certeza que vocês vão adorar!“, disse, em entrevista ao Fofocalizando.