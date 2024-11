Angélica se declara para Eliana em aniversário: 'Parceria cheia de carinho'

A apresentadora Angélica usou as suas redes sociais para fazer uma homenagem para Eliana, que está completando 52 anos de vida

Nesta sexta-feira, 22, Eliana está completando 52 anos de vida e tem recebido inúmeras homenagens nas redes sociais.

Em seu Instagram Stories, Angélica compartilhou uma foto em que aparece ao lado da apresentadora e fez questão de se declarar na data especial. A esposa de Luciano Huck ressaltou a longa amizade entre elas.

"Feliz aniversário, Eliana! Nossa amizade se tornou uma parceria cheia de carinho, risadas e momentos inesquecíveis. Que esse novo ano te traga muitas conquistas e alegrias. Aproveite o seu dia, minha amiga sagitariana", escreveu a famosa.

Surpresa de aniversário

A apresentadora Eliana foi surpreendida por suas colegas do Saia Justa, programa exibido no GNT, com uma festinha antecipada de aniversário na quinta-feira, 21. A loira, que completa 52 anos de vida nesta sexta-feira, 22, ganhou um bolinho de Tati Machado, Bela Gil e Rita Batista nos bastidores da atração.

Em suas redes sociais, Eliana compartilhou um vídeo do momento divertido entre as amigas. Enquanto a aniversariante partia o bolo, as demais comunicadoras caíram na risada ao tentarem pronunciar o sobrenome da loira, que é Michaelichen.

"Ontem foi dia de comemorar meu aniversário antecipado lá no Saia [Justa], com direito a bolo e boas risadas com Tati, Rita e Bela Gil tentando acertar meu sobrenome. Não é fácil não, gente! Quem acertaria?", escreveu Eliana na legenda da postagem.

Por meio de seus stories no Instagram, a famosa mostrou a segunda surpresa do dia, preparada pelos colegas do The Masked Singer Brasil, programa da TV Globo que será comandado por ela em 2025. Na imagem, é possível perceber fotos da apresentadora ao lado dos filhos, um bolinho e diversos balões.

Eliana é mãe de Arthur, de 13 anos, fruto do seu relacionamento com João Marcelo Bôscoli, e de Manuela, de seis anos, do atual casamento com Adriano Ricco.

