Eliana ganha surpresa em aniversário de 52 anos: 'Bolo e boas risadas'

A apresentadora Eliana foi surpreendida por suas colegas do 'Saia Justa', programa exibido no GNT, com uma festinha antecipada de aniversário na quinta-feira, 21. A loira, que completa 52 anos de vida nesta sexta-feira, 22, ganhou um bolinho de Tati Machado, Bela Gil e Rita Batista nos bastidores da atração.

Em suas redes sociais, Eliana compartilhou um vídeo do momento divertido entre as amigas. Enquanto a aniversariante partia o bolo, as demais comunicadoras caíram na risada ao tentarem pronunciar o sobrenome da loira, que é Michaelichen.

"Ontem foi dia de comemorar meu aniversário antecipado lá no Saia [Justa], com direito a bolo e boas risadas com Tati, Rita e Bela Gil tentando acertar meu sobrenome. Não é fácil não, gente! Quem acertaria?", escreveu Eliana na legenda da postagem.

Por meio de seus stories no Instagram, a famosa mostrou a segunda surpresa do dia, preparada pelos colegas do 'The Masked Singer Brasil', programa da TV Globo que será comandado por ela em 2025. Na imagem, é possível perceber fotos da apresentadora ao lado dos filhos, um bolinho e diversos balões.

Confira as publicações de Eliana:

Eliana ganha surpresa em aniversário - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Eliana divide clique encantador com os filhos durante passeio

Recentemente, a apresentadora Eliana encantou os seguidores ao compartilhar um clique agarradinha com os filhos. Em seu perfil oficial no Instagram, a estrela da TV Globo postou uma foto em que aparece em uma praia com o filho mais velho, Arthur, de 13 anos, e com a caçula, Manuela, de sete.

"Bênçãos. Maria passa na frente", escreveu Eliana na legenda da publicação. Os internautas encheram o post de mensagens carinhosas. "Lindos. Família abençoada", disse uma seguidora. "Arthur cada dia mais lindo", elogiou outra. "Lindos, filhos são benção do Senhor", afirmou uma fã. "Perfeitos", falou mais uma; confira a foto!

