Eliana divide clique encantador com os filhos durante passeio: 'Perfeitos'

A apresentadora Eliana encantou os seguidores das redes sociais neste domingo, 10, ao compartilhar um clique agarradinha com os filhos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a estrela da TV Globo postou uma foto em que aparece em uma praia com o filho mais velho, Arthur, de 13, fruto de seu relacionamento com João Marcello Bôscoli, e com a caçula, Manuela, de sete anos, de seu casamento com o diretor de TV Adriano Ricco.

"Bênçãos. Maria passa na frente", escreveu Eliana na legenda da publicação. Os internautas encheram o post de mensagens carinhosas. "Lindos. Família abençoada", disse uma seguidora. "Arthur cada dia mais lindo", elogiou outra. "Lindos, filhos são benção do Senhor", afirmou uma fã. "Perfeitos", falou mais uma.

Eliana, aliás, é bastante reservada sobre sua vida pessoas, mas durante o programa Saia Justa, do GNT, ela revelou que tem o sono leve e, por isso, às vezes, dorme separada do marido. "Às vezes, acontece lá em casa e não tem nada a ver com o estar bem ou estar mal. Tem a ver com eu preciso trabalhar amanhã ou ele precisa e a gente faz isso. Existe uma questãozinha sonora lá em casa, o ronco, que eu realmente não consigo dormir. Incomoda", explicou

Confira:

Eliana presta homenagem especial no aniversário da irmã

Eliana encantou os seguidores das redes sociais ao prestar uma bela homenagem para sua irmã, Helena Bezerra, que completou mais um ano de vida no dia 31 de outubro.

No feed do Instagram, a apresentadora da TV Globo compartilhou uma montagem com fotos ao lado da irmã, que também é madrinha de sua filha cacula, Manuela, de sete anos, fruto de seu relacionamento com o diretor de TV Adriano Ricco, e escreveu uma bela mensagem.

"Minha irmã, madrinha da minha filha, minha amiga, companheira para todas as horas, te desejo o melhor desta vida. Um ano novo cheinho de boas notícias e muita saúde! Parabéns, Helena", desejou Eliana. Veja a publicação!

