Angélica e Luciano Huck passam Ano Novo com os três filhos; veja

Em praia de Pernambuco, Angélica e Luciano Huck curtem virada do ano com os três herdeiros e mostram registro do momento

Os apresentadores Angélica e Luciano Huck passaram o Ano Novo com os três filhos, Joaquim Huck, Benício Huck e Eva Huck, na praia dos Carneiros, em Pernambuco. Nesta quarta-feira, 01, os famosos postaram um clique do momento e encantaram.

Enquanto toda a família usou roupas brancas, a loira apostou em um vestido dourado metalizado e posou deslumbrante ao lado de seus amores. A caçula, Eva, apareceu na ponta esquerda abraçando Benício Huck e, na outra ponta, o primogênito surgiu com eles.

"Que venha um 2025 lotado de saúde & amor! Feliz ano novo a todos", desejaram os artistas ao postarem os registros.

Ainda nos últimos dias, Angélica deu um show de beleza natural ao aparecer renovando as energias na praia. "Últimos dias de 2024, aproveitando cada momento para recarregar as energias. Um tempo de pausa, gratidão ereconexão", contou a artista na legenda da publicação.

Angélica mostra fotos de sua festa de aniversário fora do Brasil

O aniversário de Angélica foi no dia 30 de novembro e a famosa comemorou a data com amigos e familiares fora do Brasil. Em sua rede social, a loira fez dois álbuns exibindo os registros das comemorações e mostrou que teve mais de um bolo.

Com vários balões, a famosa apareceu celebrando a chegada de seus 51 anos com muito amor. Além de Luciano Huck e seus três filhos, Joaquim Huck, Benício Huck e Eva Huck, a artista apareceu com a mãe e amigos como Xuxa Meneghel. Angélica ainda mostrou que ganhou várias flores.

"O dia foi incrível ao lado da minha família e amigos, e só tenho a agradecer por todo o carinho e mensagens. Os 50 me trouxeram ainda mais força e clareza sobre o que realmente importa: estar perto de quem eu amo e me cuidar cada vez mais. Que venham novos desafios e aventuras!", escreveu sobre a chegada do novo ciclo. Veja a publicação!

