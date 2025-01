Ano Novo: Veja os looks dos famosos para a chegada de 2025

Virginia Fonseca, Angélica, Larissa Manoela e mais celebridades apostam em looks estilosos para celebrarem o fim de 2024 e a chegada de 2025

A virada de ano de 2024 para 2025 foi agitada na vida dos famosos brasileiros. Várias celebridades se reuniram com suas famílias e amigos para comemorarem o réveillon e escolheram looks estiloso.

A cor branca foi a dominante nos looks das personalidades. Virginia Fonseca escolheu um vestido branco basiquinho para aproveitar a festa da virada na fazenda do sogro, Leonardo. A atriz Thais Fersoza vestiu toda a família com looks brancos para aproveitarem juntos a festa da virada. Lilia Cabral também escolheu um conjunto de camiseta regata e saia longa na cor que une todas as outras cores. A atriz Klara Castanho escolheu um modelito branco curtinho para pular as sete ondinhas na praia.

Enquanto isso, a atriz Larissa Manoela apostou em um look branco com detalhes em prata para brilhar por aí. E a influencer Ana Paula Siebert escolheu um vestido branco longo com brilho, pedrarias e plumas para aproveitar a data especial. Inclusive, a bebê Clara Camargo, filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, já surgiu com seu primeiro look branco de réveillon.

Veja os looks brancos destas celebridades e muitas outras na galeria abaixo:

Porém, o branco não foi a única cor da virada. Várias outras celebridades apostaram nos looks coloridos. Cleo Pires surgiu com um vestido vermelho para a festa em família. Nicole Bahls apostou em um vestido laranja com fendas para brilhar na virada. Jojo Todynho apostou em um tom de amarelo esverdeado. Eliana investiu no tradicional amarelo para atrair prosperidade no ano novo. E Tati Machado escolheu um vestido prateado com muito brilho para trabalhar na virada de ano.

Confira os looks coloridos na galeria abaixo:

