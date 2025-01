Agatha Moreira se declara para Rodrigo Simas em aniversário: 'Grande amor'

Agatha Moreira usou as suas redes sociais para fazer uma linda homenagem para o namorado Rodrigo Simas, que está fazendo aniversário

Nesta segunda-feira, 6, Rodrigo Simas completa 33 anos de vida e o ator tem recebido inúmeras homenagens nas redes sociais.

Agatha Moreira fez questão de se declarar para o amado e compartilhou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece ao lado de Rodrigo, desde o início do relacionamento.

"Hoje é dia 6 e você completa 33. A soma desses números dá 6. E há 6 dias nós completamos 6 anos.

De acordo com a numerologia hehehe… o número 6 representa a vibração do amor e da harmonia. E ao longo desses 12 anos de amizade, é exatamente assim que te vejo, rodeado de amor e sempre tentando promover a harmonia entre os seus (e olha que quase sempre você consegue). É um privilégio dividir a vida com alguém que me desperta extrema admiração. Obrigada por ser meu grande amor, meu grande amigo e meu grande parceiro. Que a vida te retribua sempre e que seu coração esteja sempre repleto do amor a da harmonia que você representa para todos nós. Te amo", escreveu ela na legenda da publicação.

Atualmente, Agatha está no ar como a Luma de Mania de Você, novela exibida pela Rede Globo. Já Rodrigo interpretou Sérgio em Vidas Bandidas, série disponível no Disney+.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Agatha Moreira (@agathaamoreiraa)

Beleza

A atriz Agatha Moreira, que está no ar na novela das nove Mania de Você, impressionou com novas fotos em sua rede social. A famosa compartilhou cliques se pendurando em um pano e chamou a atenção.

Usando um biquíni preto, a artista, que vive Luma na trama global, esbanjou seu físico torneado e surpreendeu com o show de beleza natural que deu no momento. "On-line ela está biscoitando, off-line ela está doente e de cama", brincou ela na legenda.

Não demorou para os comentários da publicação ficarem cheios de elogios. "Lindos", admiraram ao vê-la ao lado do namorado Rodrigo Simas. "Musa", exclamaram outros.

Leia também: Rodrigo Simas e Agatha Moreira iniciam novo ano em clima de romance