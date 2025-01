Rodrigo Simas e Agatha Moreira iniciam novo ano em clima de romance

O ator Rodrigo Simas e a namorada, a atriz Agatha Moreira, surgem em uma série de registros românticos e, também, ao lado da família

O ator Rodrigo Simas e a namorada, a atriz Agatha Moreira, ambos com 32 anos, compartilharam uma série de registros para celebrar o início de 2025 por meio de uma publicação feita no perfil do Instagram do artista nesta quinta-feira, 2.

Rodrigo e a amada foram fotografados em clima de romance nas primeiras fotos tiradas no novo ano. As imagens mostram o casal de roupa de banho, além de momentos em família, como a foto de Rodrigo com seus irmãos, Bruno Gissoni e Felipe Simas.

Confira, abaixo, a publicação feita por Rodrigo Simas em seu perfil no Instagram:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Simas (@simasrodrigo)

Agatha Moreira reage ao ver foto de Rodrigo Simas de sunga

O ator Rodrigo Simas não hesitou em esbanjar o físico e compartilhar o registro com seus mais de seis milhões de seguidores em suas redes sociais. O artista, que frequentemente publica imagens de sua rotina e exibe para os fãs, recentemente surpreendeu ao publicar algumas fotos de um ensaio fotográfico.

Isso porque Rodrigo Simas surgiu usando apenas uma sunga na foto. A imagem, em preto e branco, revela o ator com a roupa de banho e, na seção de comentários, uma série de elogios dos seguidores compõem a publicação.

Um deles é a sua namorada, Agatha Moreira. A atriz reagiu às fotos do namorado e fez questão de deixar um elogio nos comentários. "Meu namorado é um gostoso", escreveu.

Logo, novos usuários apareceram e deicidiram registrar novos elogios. "Ele não é bobo nem inocente", escreveu um internauta. "Maravilhoso", elogiou outra. "Que perfeição", escreveu uma terceira. Confira!

Leia também: Agatha Moreira e Rodrigo Simas curtem feriado com partida de vôlei de praia