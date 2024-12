Agatha Moreira esbanja beleza natural ao surgir de biquíni: 'Biscoitando'

De biquíni, Agatha Moreira esbanja corpaço natural ao fazer fotos se pendurando em pano; atriz brincou sobre ficar se exibindo

A atriz Agatha Moreira, que está no ar na novela das nove Mania de Você, impressionou com novas fotos em sua rede social. Neste domingo, 01, a famosa compartilhou cliques se pendurando em um pano e chamou a atenção.

Usando um biquíni preto, a artista, que vive Luma na trama global, esbanjou seu físico torneado e surpreendeu com o show de beleza natural que deu no momento. "On-line ela tá biscoitando, off-line ela tá doente e de cama", brincou ela na legenda.

Não demorou para os comentários da publicação ficarem cheios de elogios. "Lindos", admiraram ao vê-la ao lado do namorado Rodrigo Simas. "Musa", exclamaram outros.

É bom lembrar que, com frequência, Agatha Moreira e seu amado são fotografados nas praias carioca aproveitando o local para renovar o bronzeado, tomar um banho de mar e também praticar esporte com outras pessoas.

O que aconteceu com o pé de Agatha Moreira?

Fazendo a novela das nove, recentemente, Agatha Moreira revelou um drama que enfrentou com o seu pé para viver a personagem. "Já se passaram 10 meses desde o dia em que fiz o teste para viver a Luma. E pelo menos há 6 meses estou vivendo esse processo de construção. De cara, o meu primeiro desafio estava no texto: como fazer uma personagem desde os seus 17 até os seus 30 anos? E o segundo desafio estava na minha limitação física por conta das lesões no meu pé que me acompanham até hoje (foi estranho porque era um fator limitante com o qual eu nunca tive lidar antes na minha vida)", relatou e deu mais detalhes sobre o processo para viver Luma. Para quem não sabe, nos últimos meses, Agatha Moreira fraturou o pé enquanto esquiava na neve.