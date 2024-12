Yasmin Castilho transformou a rede social em ofício com leveza: 'Mostro as dores e as delícias'

Em depoimento exclusivo à edição especial de Criadores de Conteúdo da Revista CARAS, Yasmin Castilho revê sua trajetória e planos para o futuro

Yasmin Castilho (27) ocupa o segundo lugar no ranking dos 10 criadores de conteúdo mais queridos pelos leitores da CARAS Brasil. Abaixo, a influenciadora digital deixa um depoimento exclusivo à Revista, e fala sobre como transformou a rede social em ofício, sempre transmitindo leveza. Confira!

Eu sempre me defini pela intensidade, mas hoje, mais madura, eu adiciono a ela a tranquilidade de saber quem eu sou e quem eu quero atingir. Quando eu comecei no universo da produção de conteúdo foi de uma forma muito despretensiosa. Eu queria encontrar acalento em meio ao luto do meu pai e achei ali uma boa forma de me expressar.

Claro que, com 18 anos, encontrava nos meus vídeos do YouTube espaço unicamente para brincadeiras, mas pouco a pouco eu fui expandindo para outras redes —como Instagram e TikTok— e passei a enxergar o mundo da internet como um trabalho, de fato.

Tranquei a minha faculdade, larguei o meu emprego e me entreguei a isso. Meu marido, Lucas, que me acompanhou em toda essa jornada —e era protagonista em muitos desses vídeos—, também fez uma transição de carreira acreditando nesse sonho. E ele segue trabalhando comigo.

Hoje, olho para trás e vejo que rompi as barreiras do humor e me comunico com pessoas reais. Falo de fé, casamento, viagens e do meu novo tema favorito: a maternidade. Inclusive, pouco depois de o meu filho nascer, eu lancei um projeto no Instagram chamado Ainda Estou Aqui, dividindo essa minha nova fase e todos os sentimentos de uma "recém-mãe".

Uma minissérie de sete episódios que teve mais de 72 milhões de visualizações —um número que me orgulha muito! Eu queria mostrar que ter filhos é bom! Junto com o maior amor do mundo, vem o maior desafio também! Eu postei muitas coisas boas sobre maternidade, porque eu não achava esse tipo de conteúdo com tanta facilidade e queria mostrar que vale a pena.

Mostrei o que eu estava vivendo e as pessoas queriam que eu postasse a parte ruim! O dia do meu parto foi o dia mais feliz da minha vida e não teria feito nada diferente, foi melhor do que eu imaginei. Eu engordei 15 kg durante a gestação e achei que meu corpo iria demorar mais para voltar, tenho uma vida saudável e achei, sim, que essa volta seria boa, mas fiquei surpresa.

Treinei até as últimas semanas, continuei com minha alimentação saudável. Além disso, tenho uma genética boa, mas ela não dura sem alimentação e exercício. Senti zero pressão interna minha para voltar a ser exatamente como eu era antes.

Sou a mãe do Bento, esposa do Lucas —a gente se conheceu em 2013, no Ensino Médio— e uma influenciadora que tem a pretensão de mostrar as dores e delícias da vida, mas de uma maneira leve. Eu tenho como frase "o riso cura" e acredito verdadeiramente nisso! O riso me curou e é assim que quero seguir dividindo a minha vida com tantos corações.

Tenho muita gratidão por todo o carinho que recebo diariamente e é impressionante como eu sempre sigo me surpreendendo! Quando recebi a votação de CARAS, mesmo antes do resultado final, foi tudo incrível! Estar ao lado de tantos nomes expressivos é, muito além do reconhecimento do trabalho, uma prova da comunidade engajada que tenho —e isso é tão poderoso!

Quando as pessoas me encontram, elas vêm falar comigo, me abraçam e dizem que me conhecem. As pessoas se sentem próximas, se sentem perto de você e, mais do que assistir a conteúdo, elas compartilham, engajam.

Para mim, é impossível falar de conquistas sem falar de Deus. Eu acredito muito que tem o dedo d’Ele em cada um desses momentos que eu vivo e é um lembrete para mim mesma de que estou no caminho certo. Eu amo o que faço, não me imagino fazendo nada diferente disso.

Compartilhar a vida é algo que me alimenta! E saber que tenho fortalecido princípios relacionados à família e à minha própria relação com a fé me deixa muito feliz! Eu espero poder, por muito e muito tempo, seguir "levando a palhaçada a sério" e poder celebrar com os seguidores (ou mores) minha vida.

