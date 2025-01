Sojicultora, Dora Zanin carrega pioneirismo do agronegócio brasileiro: 'Legado'

Em entrevista à Revista CARAS, a sojicultora Dora Zanin, que carrega pioneirismo do agronegócio brasileiro, revela mais detalhes de produção

Com uma jornada marcada pela inovação, empenho e compromisso com o desenvolvimento sustentável, Dora Zanin carrega em sua história o pioneirismo e a determinação de quem contribuiu para construir as sólidas bases do agronegócio brasileiro. Sojicultora no Paraná e no Mato Grosso do Sul, ela é formada em Direito, com especialização em Direito Ambiental, além de ter cursado Comércio Internacional e, atualmente, se firmar como uma mulher ativa nos negócios. Tomar decisões, aliás, é

parte de seu cotidiano.

"Plantamos soja, milho e também temos gado no Paraná, no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Meu amor pelo agro veio por meio do legado de minha família. Desde então, comecei a defender e lutar pelo setor", conta ela, toda orgulhosa.

Valorizando as boas práticas ambientais, Dora foi a representante do produtor rural na elaboração do Código Florestal Brasileiro. "Este documento não possui tradução para o espanhol nem para o inglês. Então, eu comecei a me preocupar para preencher esta lacuna", relembra ela, que integra o Conselho Superior do Agronegócio da FIESP, o COSAG, e também faz parte do Grupo de Mulheres da

Sociedade Rural Brasileira.

Divulgação

