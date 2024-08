Mariely Biff prospera no agro e exalta suas raízes: 'Bagagem de vida'

Em entrevista à Revista CARAS, Mariely Biff analisa sua trajetória no agro e reforça importância de sua família na carreira

Filha e neta de produtores rurais, Mariely Biff (38) transformou suas raízes em uma carreira dedicada à profissionalização e progresso dos negócios familiares no agro. “Levar café com leite para o meu pai no trator quando ele estava plantando ou colhendo é uma memória que sempre me conecta às raízes e à importância do trabalho no campo”, relembra.

Formada em Administração com habilitação em Agronegócio, pós-graduada em Gestão Empresarial, além de ter MBA em Agronegócios, em 2011 Mariely fundou sua própria consultoria. “Sempre quis que me respeitassem por minha competência”, afirma.

Bastante comunicativa, ela ainda expandiu suas atividades para ministrar palestras sobre sucessão familiar no agronegócio e, hoje, roda o Brasil impactando multidões. “Gosto de conhecer pessoa e histórias. Isso ajuda em nossa bagagem de vida. Também é bom poder compartilhar o nosso conhecimento”, entrega ela.

Uma das autoras do livro Mulheresdo Agro, primeira obra que retratahistórias inspiradoras de mulheres que fazem a diferença no setor.