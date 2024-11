Lorena Mangabeira se torna pioneira ao trazer olhar diferenciado para o agro

Em entrevista à Revista CARAS, Lorena Mangabeira explica como une a formação em Neurociência e Psicologia Positiva ao agronegócio

Com uma trajetória marcada pela dedicação ao cuidado mental, Lorena Mangabeira (43) tem se destacado no agronegócio com um olhar diferenciado. Formada em Psicologia Positiva e Neurociência, ela encontrou no setor sua missão: cuidar das pessoas.

"As produtoras do agro são peças fundamentais na produção de alimentos para o nosso planeta. O agro transformou meu modo de olhar para a produção de alimentos e para as pessoas que tomam decisões nessas propriedades", conta Lorena Mangabeira , em entrevista à Revista CARAS.

"Me colocar na posição de aprendiz me trouxe muita tranquilidade."

À frente da Comunidade Flores do Café, Lorena apoia produtoras rurais, baristas e consultoras, promovendo capacitação e desenvolvimento emocional. "O agronegócio tem olhado com mais força para as questões emocionais do ser humano, e sou muito grata por ser uma das pioneiras a tratar sobre esse tema neste setor", afirma ela.

Formada em Psicologia Positiva e Neurociência, ela atua no Cerrado Mineiro. A Comunidade Flores do Café atende mulheres do campo que precisam de suporte técnico e emocional.

