Karina Seibt reforça importância da humildade no agro: 'Aprendendo com a experiência'

Em entrevista à CARAS Brasil, a pedagoga Karina Seibt conta como o cultivo de café mudou sua vida e dá detalhes de sua relação intensa com o campo

Neta e filha de fazendeiros, Karina Seibt (53) sempre teve uma ligação intensa com o campo, mas foi após o casamento com o empresário Felipe Seibt que sua trajetória no setor cafeeiro se tornou ainda mais profunda e ativa.

"Eu só acompanhava o ciclo de plantio e de colheita. Com o tempo, fui me interessando pelo cultivo do café", relembra Karina Seibt , em entrevista à Revista CARAS para o quadro CARAS Country.

"O café transformou minha vida. Hoje, eu sou uma pessoa mais realizada."

Leia também: Mauriele Braga troca vida na cidade pelo mundo no campo: 'O agro transformou minha rotina'

Atualmente, ela pilota a produção dos cafés especiais da Sementes Gaúcha, localizada em Minas Gerais, e valoriza a prática e o manejo sustentáveis dos grãos.

"Como mulher e sem formação em agronomia, ser colocada à frente dos cafés especiais foi um grande desafio. No entanto, com humildade, fui aprendendo com a experiência de quem já trabalhava com o café", conta ela, que é formada em Pedagogia, mas se orgulha mesmo é de voltar seu olhar ao agronegócio.

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: