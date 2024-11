Josefina Durini produz alimentos saudáveis com agronegócio sustentável

"Se não houver uma paixão genuína, melhor nem começar”, diz Josefina Durini, que produz leite de búfala e café especial

Aos olhos de Josefina Durini, o amor pela natureza se transformou em uma missão de vida: produzir alimentos saudáveis e promover a regeneração ambiental. Ítalo-argentina, vivendo no Rio de Janeiro e arquiteta de formação, ela é uma mulher à frente de múltiplos negócios e projetos, especialmente no agronegócio sustentável, em que vem se destacando com a sua Fazenda Alliança Agroecológica, localizada em Barra do Piraí, onde produz leite de búfala e café especial.

“Somente a paixão pelo trabalho nos ajuda a superar os desafios. As dificuldades são muitas e, se não houver uma paixão genuína, melhor nem começar”, ressaltou ela. Orgulhosa de seus cabelos brancos, Josefina prefere não declarar a idade, mas garante que sua trajetória já lhe trouxe inúmeros aprendizados.

“Minha paixão pela preservação ambiental e pela produção sadia me deram forças para seguir em frente”, avisou ela, que ainda neste mês verá sua paixão refletida na mostra imersiva Café Através dos Sentidos, idealizada por ela, no Rio. “Uma exposição única, feita para todos os públicos”, adiantou Josefina, já na expectativa.

Josefina Durini - Reprodução

