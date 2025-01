Gis Gontijo leva força feminina à criação de gado: 'Amor pelo agro'

Em entrevista à Revista CARAS, Giselle Gontijo, a Gis, faz confissão sobre liderança no agronegócio e celebra trajetória

Médica veterinária de formação, Giselle Gontijo (57), a Gis, é referência na criação de gado da raça Tabapuã. Com mais de 20 anos de experiência em reprodução animal, em 2006, ela assumiu a fazenda da família, localizada em Dores do Indaiá, Minas Gerais, após o falecimento de seu pai, consolidando-se como uma líder no agronegócio.

“O amor pelo agro e pela pecuária estão em meu sangue, em meu DNA”, afirma ela. Atualmente, seu foco está na produção de genética de excelência, com projetos como o Leilão Tabapuangis, que terá sua 4ª edição este ano.

“Meu trabalho é compartilhar o melhor da raça, beneficiando a pecuária brasileira e mundial”, diz ela, que no papel de mulher do agro encara todos os desafios com determinação: “Liderança se constrói com respeito e aprendizado mútuo”, reflete a pecuarista.

