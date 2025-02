Aléssia Maria da Silva mergulha no agronegócio após casamento: 'Aprendendo todo dia'

Em entrevista à Revista CARAS, Aléssia Maria da Silva recorda virada em sua carreira e fala sobre a importância da presença feminina no agronegócio

Aos 46 anos, Aléssia Maria da Silva reconhece que encontrou no agronegócio um novo caminho de realização. Natural de Catalão, Goiás, ela cresceu em uma família rural, mas optou pela carreira na cidade, formando-se em Ciência da Computação e trabalhando por dez anos como bancária.

Em 2009, porém, o casamento com Renato Ribeiro a levou de volta ao campo, onde assumiu a gestão administrativa e financeira da fazenda Agrícola Calazans. "Não conhecia o cultivo de grãos e venho aprendendo todo dia", conta ela, que se dedica ao agronegócio .

Sempre em busca de crescimento, desde 2018, Aléssia integra o Grupo Mulheres do Agro de Catalão, que é, até hoje, uma associação essencial para a troca de experiências entre mulheres. "É importante para fortalecermos as mulheres no agro e encorajá-las a entrarem no setor", afirma ela.

