Caroline Schneider troca o Direito pelo agro e faz história: 'Acreditei na importância'

Nascida em uma família com mais de 40 anos de tradição no agro, Caroline Schneider (38) deixou o Direito para liderar a administração do Grupo Wink, que atua com grãos, pecuária e logística em Goiás e Tocantins.

“Eu sempre acreditei na importância de fortalecer o setor”, entrega ela, eleita a primeira mulher presidente da Aprosoja Tocantins, uma entidade que reúne os produtores de soja do Estado.

“Conquistei meu espaço e tenho observado, com satisfação, o crescente reconhecimento e destaque das mulheres no agro”, afirma. Equilibrando a vida profissional com a rotina familiar, Caroline divide as responsabilidades com o marido e os filhos, garantindo que a próxima geração tenha contato com a realidade do campo assim como ela teve. “O agro oferece oportunidades para todos. Precisamos compartilhar experiências”, diz.

