Fernanda Sabará vai da psicologia ao café: 'Agro como consequência'

Em entrevista à Revista CARAS, Fernanda Sabará analisa sua jornada no agro e confessa sobre engajamento em projetos sociais

Descendente de agricultores, Fernanda Sabará(32) foi muito além de simplesmente dar continuidade à tradição familiar na lida de café. Formada em Psicologia pela Universidade da Califórnia, ela conectou-se com projetos sociais, especialmente à causa feminina, apoiando mulheres em situação de vulnerabilidade.

“Uma experiência que mexeu comigo de dentro para fora”, relembra. No Brasil, além de auxiliar o pai a gerir a fazenda de café especial, ela fundou a ONG Selo Amor Espresso, com o propósito de capacitar mulheres como baristas.

“A minha missão é levar o amor para as pessoas, desde o campo até a xícara.” Com produção de cafés especiais, a fazenda da família está localizada em Brotas, no interior de SP. “Por meio do mundo do café, me conectei com a natureza”, analisa Fernanda.

“Nós acolhemos, capacitamos e fazemos a ponte para que essas mulheres saiam com oportunidades de emprego”, explica Fernanda, que ainda possui uma cafeteria de mesmo nome em São Paulo. “Eu entrei para o agro como consequência e transformei minha rotina”, avalia ela.