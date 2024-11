Carmen Perez quer mostrar outra visão do agronegócio em documentário: 'Vida na natureza'

A empresária rural Carmen Perez vai convidar especialistas e cientistas para documentário especial

Poesia. É assim que a empresária rural Carmen Perez (46) define seu contato com o campo. “Acredito que cada alma nasce com uma aptidão. Meu avô materno sempre trabalhou com o agro, então minha infância toda foi na fazenda. Somos em quatro irmãos e somente eu tive esse desejo de seguir no campo”, relembra ela, que deixou a cidade de São Paulo para se aventurar no agronegócio na Fazenda Orvalho das Flores, localizada em Araguaiana, no Mato Grosso. “Eu amo a vida na natureza”, conta Carmen.

Atualmente, ela se divide entre os cuidados com o gado na fazenda e a vida em família, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, onde compartilha momentos com o marido, o pecuarista e zootecnista Frederico Simeoni (43), e as filhas, Olívia (14) e Bianca (5). Por estar em contato frequente e tão próximo com o gado, Carmen, que desde os 22 anos se dedica ao agronegócio, passou a desenvolver um sentimento especial pelos animais.

Foi a partir desse amor, inclusive, que ela se interessou pelo bem-estar dos bichos e, atualmente, o encara como sua verdadeira missão, tornando-se uma entusiasta e uma referência no País quando o assunto é bem-estar animal e boas práticas de produção. “Essa relação com os bichos, para mim, representa um dos momentos mais felizes da minha vida. É o contato entre espécies diferentes e que não é verbal. É uma relação de alma”, explica.

Para melhorar a vida dos animais e, consequentemente, dos produtores no campo, Carmen estudou técnicas de manejo e preza pelo respeito aos animais. Sua visão inovadora deu origem ao livro Bem-estar Animal no Brasil e na Alemanha: Sensibilidade e Responsabilidade e ao projeto cinematográfico Quando Ouvi a Voz da Terra, lançado em 2021.

“A vida selvagem é cruel, mas a vida dos animais de produção não precisa ser. A gente sabe que eles têm um destino, que é a produção de alimento, mas durante toda a vida dele, inclusive no abate, eles podem ter respeito, podem ter uma vida boa, que valha a pena”, defende ela.

Para expandir seu conhecimento e atingir cada vez mais pessoas dentro e fora do agronegócio ao falar sobre bem-estar animal e a conexão com a cidade e o campo, no próximo ano, a produtora pretende lançar um novo filme, chamado Um Outro Olhar.

“É um documentário que traz, justamente, essa outra visão sobre o agronegócio. Conversei com especialistas, cientistas e uma das maiores vozes no bem-estar animal, que é o professor Mateus Paranhos”, adianta Carmen.

FOTOS: Caras Brasil