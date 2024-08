Ângela van Lieshout luta pela igualdade dentro do agro: 'Respeito e reconhecimento'

Presidente da Comissão das Mulheres da Federação da Agricultura de Goiás, Ângela van Lieshout diz que sonha com um mundo mais igualitário

Presidente da Comissão das Mulheres da Federação da Agricultura de Goiás, Ângela van Lieshout sonha com um mundo mais igualitário. “Meu sonho é ver homens e mulheres dividindo suas funções com respeito e reconhecimento de ambas as partes, que não precise existir a ‘comissão das produtoras rurais’, mas sim, a ‘comissão de produtores rurais’. Que caminhemos juntos, lado a lado”, explica ela, que se divide em múltiplos papéis: mãe, mulher, dona de casa e produtora rural.

Formada em Engenharia Mecânica, Ângela está acostumada a trabalhar em ambientes

majoritariamente masculinos. “Às vezes, era olhada com desmerecimento, mas sempre soube lidar.

Tive momentos com vivências mais abusivas, mas isso não abalou minha caminhada”, diz ela, à

frente da Fazenda Gaulanda, em Goiás, ao lado do marido, Eduardo Willyvan Lieshout, e da

filha, Eduarda.

“No início era a esposa do Eduardo, hoje sou a Ângela, tenho minha posição reconhecida. E percebo que

o número de mulheres trabalhando nas propriedades vem aumentando gradativamente. E isso é maravilhoso de ver”, pontua.