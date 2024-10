Sydney Sweeney aparece irreconhecível em bastidores de novo filme

Atriz de ‘Todos Menos Você’ e ‘Euphoria’, Sydney Sweeney aparece irreconhecível em cliques nos bastidores de novo filme; compare!

Nesta quarta-feira, 16, Sydney Sweeney surpreendeu os seguidores ao aparecer irreconhecível em fotos dos bastidores de seu novo filme. Em suas redes sociais, a atriz, que ganhou destaque por seus papéis em ‘Todos Menos Você’ e ‘Euphoria’, surgiu com um visual completamente diferente para viver a boxeadora Christy Martin.

Nos cliques, Sydney surpreendeu ao mostrar que abandonou os longos fios loiros e adotou uma peruca castanha e cacheada, imitando o visual da lutadora conhecida como a "mais bem-sucedida" dos Estados Unidos. Além disso, a atriz também exibiu seus braços musculosos e uma transformação física impressionante para dar vida a esse novo papel.

Na legenda, a ‘Cassie’ de ‘Euphoria’ refletiu sobre seu novo projeto, além de revelar que decidiu compartilhar os registros após paparazzis vazarem cliques de sua caracterização para o filme: “Bem, os gatos saíram da bolsa graças a alguns paparazzi nos arbustos, então aqui estão alguns detalhes do meu filme no qual estou trabalhando”, iniciou.

“Nos últimos meses, estive imersa em um treinamento para dar vida à história de uma mulher incrível – uma verdadeira campeã que travou batalhas dentro e fora do ringue. Sua jornada é uma prova de resiliência, força e esperança, e estou honrado em entrar no lugar dela para compartilhar sua poderosa história com todos vocês”, disse.

“Mais em breve: Christy Martin”, Sydney anunciou o novo projeto com entusiasmo. Até o momento, não foram reveladas muitas informações sobre o filme, que ainda não tem título oficial ou previsão de lançamento. Mantendo o mistério, o que se sabe é que a atriz está se empenhando para interpretar a lutadora famosa nas telonas.

Sydney Sweeney abre o jogo sobre boatos de affair com Glen Powell:

Recentemente, Sydney Sweeney quebrou o silêncio sobre os boatos de ter um romance com seu colega de elenco, Glen Powell, em nova entrevista à revista Variety. A estrela da série Euphoria foi apontada como motivo da separação do galã e da namorada Gigi Paris durante as gravações da comédia romântica ‘Todos Menos Você’.

Sydney revelou que ela e o colega de trabalho se divertiram muito com os boatos e não se deixaram abalar por eles: "É uma comédia romântica. É o que as pessoas querem! Glen e eu não ligamos para os boatos, nos divertimos juntos e nos respeitamos muito", Além disso, a atriz conta o porquê de não tentar esclarecer os rumores anteriormente.