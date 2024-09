Sophia Loren: 90 anos de pioneirismo na defesa da liberdade feminina

A atriz que completa 90 anos nesta sexta-feira, 20, é ganhadora de prêmios históricos e defende a liberdade da mulher

Nesta sexta-feira, 20, a atriz Sophia Loren completa 90 anos. Pioneira na defesa da liberdade feminina e lenda do cinema italiano, a artista esteve presente em quase 90 filmes e reuniu inúmeras premiações ao longo de sua vida.

Seus primeiros passos na vida pública foi participando do concurso Miss Itália, aos 15 anos. Na época, a jovem ignorou o bullying que sofria dos colegas e chegou a ficar entre as finalistas do concurso. Pouco tempo depois, Sophia começou a se dedicar ao teatro e seguiu para seus primeiros trabalhos no cinema, como o filme Era lui…si si!, momento em que a sua beleza começou a se tornar assunto público.

Na década de 50, Loren protagonizou o filme Aida e mostrou além da beleza, todo o seu talento nas telas. E foi em 1961 que Sophia ganhou um Oscar de Melhor Atriz por sua atuação no filme Duas Mulheres, sendo o primeiro grande prêmio da Academia para uma atuação em língua não inglesa e para uma atriz italiana.

Foto: Divulgação

Outros filmes de sucesso da carreira de Sophia foram Pão, amor e…, em 1955, de Dino Risi e A Mulher do Rio, em 1954, de Mario Soldati.

Sua mais recente atuação foi no filme Rosa e Momo, em 2020, dirigido por seu filho, Edoardo Ponti. A atriz deu vida a Madame Rosa e devido a atuação impecável recebeu o prêmio David de Donatello, o mais prestigioso do cinema italiano, de Melhor Atriz, em 2021.

A trajetória de Sophia Loren vai além do cinema. A artista também se tornou símbolo de liberdade para as mulheres, pois fazia questão de não seguir os padrões estabelecidos pela indústria, mantendo a sua beleza natural e até mesmo adotando os pelos sem nenhuma vergonha. Era comum ver aparições de Sophia no tapete vermelho exibindo os pelos nas axilas.