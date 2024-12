Selton Mello revela característica de personagem em O Auto da Compadecida 2: 'É a essência'

Em entrevista à CARAS Brasil, Selton Mello fala sobre Chicó de O Auto da Compadecida e parceria com Matheus Nachtergaele

Selton Mello (52) está de volta em O Auto da Compadecida 2 com o personagem Chicó. Na continuação do longa sucesso em 2000, lançado no último dia 25 de dezembro, ele retoma a parceria com Matheus Nachtergaele (56), intérprete de João Grilo.

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator revela que Chicó tem uma característica peculiar. Ele também relata como foi receber o convite para reviver um personagem marcante em uma atualização do clássico do cinema brasileiro.

"Foi uma delícia fazer um Chicó, de novo, 25 anos depois, mais velho, com a mesmíssima essência. Ele tem orgulho de ser frouxa, ele fala: 'Eu sou a maior frouxa que eu me lembro'. Ele fala isso com respeito. É muito maravilhoso. E então, assim, reencontrando o Matheus, nós formamos uma dupla que o Brasil ama, e o filme tá muito lindo, muito divertido, muito emocionante", afirma.

Selton, que também pode ser visto em Ainda Estou Aqui, filme cotado para ser indicado ao Oscar na categoria de Melhor Filme Estrangeiro, reforça o propósito de O Auto da Compadecida e dos personagens centrais.

"É um filme que se lembra a amizade, tem a canção do João Gomes cantando, que o povo vai amar, a trilha sonora do filme é lindíssima, tem Maria Bethânia, nossa, é um filme que o público vai ficar encantado de rever esses personagens, ou, para o público novo, talvez conhecer esses personagens. E aí, sim, vai ver o mundo depois, não sei, tem tanta configuração aí que pode acontecer agora, com a nossa amizade hoje, mas tudo leva ao mesmo lugar, o afeto pela obra, pela cultura brasileira e pela beleza do nosso cinema", finaliza.

ASSISTA JOÃO GOMES CANTANDO MÚSICA TEMA DE O AUTO DA COMPADECIDA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Gomes 🎙️ (@joaogomescantor)

Leia também:Médica explica diagnóstico da namorada de Felipe Araújo: ‘Cuidados intensivos’