Médica explica diagnóstico da namorada de Felipe Araújo: ‘Cuidados intensivos’

Lara Prado, namorada de Felipe Araújo, foi internada há duas semanas e recebeu diagnóstico que exigiu atenção

Lara Prado, namorada do cantor sertanejo Felipe Araújo (29), foi internada em um hospital no último dia 17 de dezembro com um quadro de enterocolite. A design de joias procurou uma unidade particular após sentir sintomas da infecção no intestino, o que foi diagnosticado após exames médicos.

Em entrevista à CARAS Brasil, a Drª. Debora Dourado Poli, Gastroenterologista do hospital Sírio-Libanês em São Paulo, explica que infecções em pacientes como o caso de Prado podem ser provocadas por vários agentes.

"Vamos pensar agora, verão, férias, a gente pensa em infecção para o micro-organismos. E os mais comuns que a gente tem são vírus e bactérias. Vírus, a gente tem rotavírus, que é o mais comum, tem até vacina que as crianças fazem, adenovírus, norovírus, são vários vírus chamada virose, mais comum em criança, mas adultos podem pegar também e são vírus que passam de uma pessoa para outra, pode passar que nem gripe", explica. "Alguém está contaminado, espirra, mão na boca... mas o mais comum é água ou alimentos contaminados. Esses são os vírus, geralmente eles dão aquele mal-estar que nem gripe, um pouco de dor no corpo, mal-estar geral, diarreia e vômito", complementa.

"A outra causa principal de infecção intestinal são as bactérias e aí sim a fonte de contaminação mais comum é alimento, pode ser água contaminada também mas o mais comum é alimento contaminado e principalmente alimentos crus como carne, peixe e o ovo. Esses alimentos podem ter bactéria e esse é um outro microorganismo que costuma causar infecção intestinal, essas infecções mais comuns de verão é que dão diarréia e vômito. Existem infecções por parasitas que são os vermes lumbriga", diz ainda.

A médica ressalta que a enterocolite é uma infecção causada por vírus ou bactéria e que deve ser acompanhada de perto por um especialista para evitar maiores complicações em casos mais significativos. No entanto, na maioria das vezes não manifesta no corpo de uma forma grave.

"Na grande maioria das vezes, enterocolite não é grave, é justamente aquela intoxicação, infecção que a gente pega com dois dias de diarreia, vômito, um pouco de mal-estar, que muda no corpo. E, assim, a grande maioria vai melhorar sem tratamento nenhum, sendo vírus ou bactéria. Para a grande maioria das infecções intestinais, a gente não precisa usar remédio nenhum, que o próprio organismo vai dar conta de resolver sozinho", fala.

"Tem um percentual pequeno de pessoas, principalmente crianças e idosos, e as pessoas que têm outras doenças, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, doenças imunossupressoras, quem faz tratamento de câncer com quimioterapia, quem usa medicamentos imunossupressores para doenças autoimunes, por exemplo, são pessoas mais suscetíveis e aí sim pode ser uma infecção muito grave e eventualmente a pessoa precisa internar, precisa até de UTI, pode ter infecção grave nessas situações e isso pode até ter risco de vida, mas essas são a minoria", afirma.

Poli explica que uma boa hidratação corporal, repouso e alimentação leve ajudam a eliminar a enterocolite naturalmente. A internação, como no caso da influenciadora, é necessária em casos mais graves identificados por exames. Em casos provocados por bactérias, além da observação médica o uso de antibióticos pode ser necessário.

"Nos casos mais graves, dependendo, precisa fazer exame e ver se é mais provável que seja vírus, não tem muitos remédios, se é mais provável que seja bactéria, a gente usa antibióticos e nos casos graves precisa internar, muitas vezes para fazer hidratação venosa, às vezes precisa de UTI, cuidados intensivos e aí esse tratamento é feito dentro de hospital", conclui.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DA NAMORADA DE FELIPE ARAÚJO: