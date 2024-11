Selton Mello celebra sucesso do filme Ainda Estou Aqui

Em suas redes sociais, Selton Mello celebrou o sucesso do filme Ainda Estou Aqui, que já foi visto por mais de dois milhões de pessoas

Nesta sexta-feira, 29, Selton Mello usou a sua conta no Instagram para celebrar o sucesso do filme Ainda Estou Aqui, em que ele interpreta o ex-deputado Rubens Paiva. O longa dirigido por Walter Salles já foi visto por mais de dois milhões de pessoas nos cinemas e é o representante do Brasil para o Oscar 2025.

"Mais de dois milhões de pessoas já se emocionaram. Me diga detalhadamente: Onde você assistiu? Em qual cinema? Em qual cidade? Como foi sua sessão? Obrigado pelas centenas de mensagens. Isso tudo alimenta e fortalece para seguir em frente sempre", escreveu o ator na legenda.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Assisti a uma sessão lotada e um silêncio absoluto para absorver a emoção na tela", contou uma internauta. "O filme inteiro com lágrimas nos olhos e orgulho do cinema brasileiro", escreveu outro. "Muitos aplausos quando o filme chegou ao fim. Foi extremamente emocionante ver as pessoas tão perdidas que demoraram para levantar das cadeiras e sair da sala", escreveu mais uma.

Concurso de sósias

O ator Selton Mello reagiu ao descobrir sobre um concurso de sósias. No ar no filme Ainda Estou Aqui, o artista usou as redes sociais na quarta-feira, 27, para compartilhar sua surpresa ao saber do evento, que acontecerá no próximo domingo, 1º, às 15h, no Rio de Janeiro.

"Juro, a Estaçao Net de Cinema mandou essa do nada, mas olha só que evento peculiar eu adoraria poder ir somente pelo prazer de ficar em terceiro lugar", postou Selton em uma publicação em seu perfil no Instagram.

A legenda de Selton faz referência ao rumor, que já foi desmentido, que afirmava que o ator britânico Charles Chaplin teria participado de um concurso de sósias de seu próprio personagem e ficado em terceiro lugar.

Para divulgar a iniciativa, cartazes com o rosto do artista foram colados em Botafogo, no Rio de Janeiro, chamando para o "Concurso Selton Mello". O perfil do cinema escreveu no Instagram: "Como alguns atentos já podem ter ficado sabendo pelos postes de Botafogo, é oficial!"

"Neste domingo, dia 01/12, às 15h, no saguão do Estação NET Rio, teremos um concurso de sósias da grande estrela de 'Reflexões de um Liquidificador', 'Cheiro do Ralo', 'Erva do Rato', 'O Auto da Compadecida' de e uma das maiores bilheterias nacionais de todos os tempos: 'Ainda Estou Aqui'".

"Ninguém mais ninguém menos que Selton Mello. Então já preparem seus bigodes cheios, suas vozes aveludadas e venham participar! Valendo cinco ingressos para qualquer filme dentro do nosso circuito!", finalizou o anúncio.

